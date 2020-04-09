在这段日子里，由于COVID-19被宣布为全球大流行，而各国正采取紧急措施阻止病毒的传播之际，我希望我能说我的第一个冲动就是祷告。 不过实话实说，我反而更痴迷于刷新我的社交媒体。

这场危机是迫切的，我却感到相当无助。 但或许感到自己的渺小才是祈祷最好的提醒。 祷告是我们积极实践信仰的方式，我们如此的简单，如此的相信整个世界都在上帝的手里。 在祷告中，我们要记住"应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐那超越人所能了解的平安，必在基督耶稣里，保守你们的心怀意念。"（腓立比书4：6-7）。 祷告从来不是属上帝的子民逼不得已的时候才用的方法。 这反倒是我们的第一个行动。

考虑到这一点，我整理了在这次疫情期间可以作出的20项祈祷事项。 每个事项都关注到不同社区的独特需求。 我很幸运我们教会有许多医疗专业人士，其中几位给了如何在这个时候为他们祷告的建议。 我将他们的回应也包括在内。 我也试图更广泛地思考其他人如何受到当前危机的影响。

当然，这些项目并不包含一切，但它是一个很好的起点。 我希望，它能够作为一些指引，帮助教会团结地进行集体祈祷（即使是通过线上的方式）。 我们相信上帝会俯身倾听我们的祈祷：

1. 为省病和受感染的人：主啊，我们求你的治愈和帮助。 保持身体和精神的健康； 控制疫情的传播。

2. 为特别脆弱的人群：主啊，请保护我们的老年人和那些患有慢性病的； 供养穷人，特别是没有医疗保险的人。

3. 为年轻和强壮的人：主啊，给予他们必要的谨慎，防止他们在不知不觉中传播疾病； 激励他们愿意提供帮助。

4. 为我们的地区、州和联邦政府：主啊，帮助我们的政府官员晓得如何分配防治这场疫情必要的资源； 帮助他们提供更多的检测。

5. 为我们的科学界，引导他们更了解疫情並能夠準確地告知公众其严重性：主啊，给他们知识、智慧和有说服力的声音。

6. 为致力于提供最新信息的媒体：主啊，帮助他们以适当的严肃性进行沟通，但不至于引起恐慌。

7. 为希望获得及时信息的读者：主啊，帮助我们找到最有用的当地信息，使我们成为好邻舍。 使我们远离焦虑和恐慌，使我们急事要付上代价也能够实践建议的措施。

8. 为那些因受到精神健康困扰而感到孤立、焦虑和无助的人：主啊，为他们提供一切必要的支持。

9. 为无法实行社会隔离规程的无家可归者：主啊，保护他们免受疾病之害，并在每个城市提供隔离庇护所。

10. 为滞留在国外的旅行者：主啊，帮助他们安全、快速地回家。

11. 为世界各地的基督教宣教士，特别是在感染率高的地区：主啊，给他们带来满有希望的言语，并装备他们去爱和服事他们周围的人。

12. 为面临裁员和经济困难的各行各业人士：主啊，让他们免于恐慌，并激励你的教会慷慨支持他们。

13. 为在可预见的将来，有年幼子女的家庭：主啊，幫助父母親們有創意地合作，照顧和幫助孩童茁壯成長。 对于单亲家长，帮助扩展支持他们的网络。

14. 为那些必须外出工作，不能留在家照顾孩子的父母：主啊，帮助他们找出解決的方法。

15. 为那些需要常规接受治疗但现在必须推迟的人：主啊，帮助他们保持耐心和积极的心态。

16. 为要做出影响员工生活艰难决定的企业领导们：主啊，给予这些人智慧，帮助他们做出自我牺牲的榜样。

17. 为面对社会隔离挑战的牧师和教会领袖：主啊，帮助他们能有创意地想象如何牧养他们的会众，并关爱他们的城市。

18. 为正在远程学习、实习取消、毕业不确定的大学生：主啊，请向他们显明虽然生活是不确定的，但他们的依靠是你。

19. 为每个社区、社区和城市的基督徒：愿圣灵激励我们祈祷、给予、关爱、服事，并宣扬福音，耶稣基督的名字可以在全世界被颂扬。

20. 为前线医护人员，我们感谢神呼召他们服事我们。 我们也祈求：

主啊，保守他们安全健康。 保守他们家人的安全与健康。

主啊，帮助他们了解这种疾病的诊断和治疗，以及不断变化的治疗方案。

主啊，帮助他们在周围的恐慌中保持清醒的头脑。

主啊，帮助他们脱离对亲人（年长的父母、孩子、配偶、室友）的焦虑。

主啊，让他们同情每一个照顾的病人。

主啊，在经济上供养他们，特别是如果他们生病，不能工作的时候。

主啊，帮助基督徒医护人员表现出出乎意料的平安，以至于许多人会问他们存有盼望的缘由。 以致他们有机会来传福音。

主啊，我们相信你是全知、全善、全能的神。 教导我们在这个全球危机时刻成为你忠实的仆人。 帮助我们跟随我们的牧羊人耶稣的脚步，因爱而献上了生命。 准备我们按着你的旨意行，愿你的名得到荣耀。 阿门。

詹·波洛克·米歇尔是《教导我们想要，保持地位，并惊讶于悖论》的作者。 她和丈夫和五个孩子住在多伦多。 这篇文章是从她最近的博客改编而成的。