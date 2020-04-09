在這段日子裏，當COVID-19被宣布為全球大流行，而各國正采取緊急措施阻止病毒的傳播之際，我希望我能說我的第一個沖動就是禱告。 不過實話實說，我反而更癡迷於刷新我的社交媒體。

這場危機是迫切的，我卻感到相當無助。 但或許感到自己的渺小才是祈禱最好的提醒。 禱告是我們積極實踐信仰的方式，我們如此簡單、如此的相信整個世界都在上帝的手裏。 在禱告中，我們要記住"應當一無掛慮，只要凡事藉著禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神。神所賜那超越人所能了解的平安，必在基督耶穌裏，保守你們的心懷意念"（腓立比書4：6-7）。 禱告從來不是屬上帝的子民逼不得已的時候才用的方式。 這反倒是我們的第一個行動。

考慮到這一點，我整理了在這次疫情期間可以作出的20項祈禱事項。 每個事項都關註到不同社區的獨特需求。 我很幸運我們教會有許多醫療專業人士，其中幾位給了如何在這個時候為他們禱告的建議。 我將他們的回應包括在內。 我也試圖更廣泛地思考其他人如何受到當前危機的影響。

當然，這些項目並不包含一切，但它是一個很好的起點。 我希望它能夠作為一些指引，幫助教會團結地進行集體祈禱（即使是通過綫上的方式）。 我們相信上帝會俯身傾聽我們的祈禱：

1. 為生病和受感染的人：主啊，求你治愈和幫助； 保持身體和精神的健康； 控制疫情的傳播。

2. 為特別脆弱的人群：主啊，請保護我們的老年人和那些患有慢性病的； 供養窮人，特別是沒有醫療保險的人。

3. 為年輕和強壯的人：主啊，給予他們必要的謹慎，防止他們在不知不覺中傳播疾病； 激勵他們願意提供幫助。

4. 為我們的地區、州和聯邦政府：主啊，幫助我們的政府官員曉得如何分配防治這場疫情必要的資源； 幫助他們提供更多的檢測。

5. 為我們的科學界，引導他們更了解疾情並能夠準確地告知公眾其嚴重性：主啊，給他們知識、智慧和有說服力的聲音。

6. 為致力於提供最新信息的媒體：主啊，幫助他們以適當的嚴肅性進行溝通，但不至於引起恐慌。

7. 為希望獲得及時信息的讀者：主啊，幫助我們找到最有用的當地信息，使我們成為好鄰舍。 使我們遠離焦慮和恐慌，使我們急事要付上代價也能夠實踐建議的措施。

8. 為那些因受到精神健康困擾而感到孤立、焦慮和無助的人：主啊，為他們提供一切必要的支持。

9. 為無法實行社會隔離規程的無家可歸者：主啊，保護他們免受疾病之害，並在每個城市提供隔離庇護所。

10. 為滯留在國外的國際旅行者：主啊，幫助他們安全、快速地回家。

11. 為世界各地的基督教宣教士，特別是在感染率高的地區：主啊，給他們帶來滿有希望的言語，並裝備他們去愛和服侍他們周圍的人。

12. 為面臨裁員和經濟困難的各行各業人士：主啊，讓他們免於恐慌，並激勵你的教會慷慨支持他們。

13. 在可預見的將來,有年幼子女的家庭來說:主啊,幫助父母親們有創造意地合作,照顧和幫助孩童茁壯成長。 對於單親家長,幫助擴展支持他們的網路。

14. 為那些必須外出工作，不能留在家照顧孩子的父母：主啊，幫助他們找出解決的方法。

15. 為那些需要常規接受治療但現在必須推遲的人：主啊，幫助他們保持耐心和積極的心態。

16. 為要做出影響員工生活艱難決定的企業領導們：主啊，給予這些人智慧，幫助他們做出自我犧牲的榜樣。

17. 為面對社會隔離挑戰的牧師和教會領袖：主啊，幫助他們能有創意地想像如何牧養他們的會衆，並關愛他們的城市。

18. 為正在遠程學習、實習取消、畢業不確定的大學生：主啊，請向他們顯明雖然生活是不確定的，但他們的依靠是你。

19. 為每個社區、社區和城市的基督徒：願聖靈激勵我們祈禱、給予、關愛、服事並宣揚福音，耶穌基督的名字可以在全世界被頌揚。

20. 為前線醫護人員，我們感謝神呼召他們服事我們。 我們也祈求:

主啊，保守他們安全健康。 保守他們家人的安全與健康。

主啊，幫助他們了解這種疾病的診斷和治療，以及不斷變化的治療方案。

主啊，幫助他們在周圍的恐慌中保持清醒的頭腦。

主啊，幫助他們脫離對親人（年長的父母、孩子、配偶、室友）的焦慮。

主啊，讓他們同情每一個照顧的病人。

主啊，在經濟上供養他們，特別是如果他們生病，不能工作的時候。

主啊，幫助基督徒醫護人員表現出出乎意料的平安，以至於許多人會問他們存有盼望的緣由。 以致他們有機會傳福音。

主啊，我們相信你是全知、全善、全能的神。 教導我們在這個全球危機時刻成為你忠實的仆人。 幫助我們跟隨我們的牧羊人耶穌的腳步，因愛而獻上了生命。 裝備我們按著你的旨意行，願你的名得到榮耀。 阿門。

詹·波洛克·蜜雪兒是《教導我們想要,保持地位,並驚訝於悖論》的作者。 她和丈夫和五個孩子住在多倫多。 這篇文章是從她最近的博客改編而成的。