Ces derniers jours, alors que le COVID-19 a été déclaré pandémie mondiale et que les pays ont pris des mesures urgentes pour endiguer la propagation de l'infection, j'aimerais pouvoir dire que mon premier mouvement a été de prier. Il est probablement plus honnête de dire que j'ai actualisé de manière obsessionnelle mes flux.

La crise est urgente et je me sens impuissante. Mais se sentir petit est, peut-être, le meilleur rappel pour prier. La prière est la façon dont nous manifestons pratiquement la foi, en toute simplicité et avec une telle confiance, que Dieu a le monde entier entre ses mains. C'est là que nous «laissons les supplications et les louanges transformer nos inquiétudes en prières, laissant Dieu connaître nos préoccupations» (Phil. 4: 6-7, Le message). La prière n'est jamais le dernier recours du peuple de Dieu. C'est notre premier point d'action.

Dans cet esprit, j'ai dressé une liste de 20 prières à prier pendant cette pandémie. Chacune répond aux besoins spécifiques d'une communauté spécifique. J'ai la chance de faire partie d'une Eglise avec de nombreux professionnels de la santé, dont certains m'ont donné des conseils sur la meilleure façon de prier pour eux en ce moment. J'ai inclus leurs réponses ici. J'ai également essayé de réfléchir de manière plus large à la façon dont nous autres sommes touchés par la crise actuelle.

Cette liste n'est pas exhaustive, bien sûr, mais c'est un bon point de départ. J'espère que cela pourra nous fournir des mots alors que nous prions collectivement (sinon virtuellement!) en tant que corps d'Eglise. Nous croyons qu’il y a un Dieu qui tend l'oreille pour écouter, et nous prions donc:

1. Pour les malades et les infectés: Dieu, guéris et aide. Soutiens les corps et les esprits. Contiens la propagation de l'infection.

2. Pour nos populations vulnérables: Dieu, protège nos personnes âgées et celles qui souffrent de maladies chroniques. Pourvoie aux besoins des pauvres, en particulier les personnes non assurées.

3. Pour les jeunes et les forts: Dieu, donne-leur la prudence nécessaire pour les empêcher de propager involontairement cette maladie. Demande-leur de les aider.

4. Pour nos gouvernements locaux, étatiques et fédéraux: Dieu, aide-nos élus alors qu'ils allouent les ressources nécessaires pour combattre cette pandémie. Aide-les à fournir plus de tests.

5. Pour notre communauté scientifique, chargée de mener à bien la compréhension de la maladie et de communiquer sa gravité: Dieu, donne-leur la connaissance, la sagesse et une voix persuasive.

6. Pour les médias qui se sont engagés à fournir des informations à jour: Dieu, aide-les à communiquer avec le sérieux approprié sans provoquer de panique.

7. Pour les consommateurs de médias qui cherchent à être bien informés: Dieu, aide-nous à trouver les informations locales les plus utiles pour nous préparer à être de bons voisins. Garde-nous de l'anxiété et de la panique, et permets-nous de mettre en œuvre les stratégies recommandées, même à nos dépens.

8. Pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale et qui se sentent isolés, anxieux et impuissants: Dieu, apporte-leur tout le soutien nécessaire.

9. Pour les sans-abri, incapables de pratiquer les protocoles de distanciation sociale dans le système d'abris: Protége-les des maladies et pourvoie à des abris d'isolement dans chaque ville.

10. Pour les voyageurs internationaux coincés dans des pays étrangers: Dieu, aide-les à rentrer chez eux en toute sécurité et rapidement.

11. Pour les missionnaires chrétiens du monde entier, en particulier dans les régions où le taux d'infection est élevé: Dieu, donne-leur des paroles d'espérance et prépare-les à aimer et à servir ceux qui les entourent.

12. Pour les travailleurs de diverses industries confrontés à des licenciements et à des difficultés financières: Dieu, garde-les de la panique et inspire ton Eglise afin qu’elle puisse les soutenir généreusement.

13. Pour les familles avec de jeunes enfants à la maison dans un avenir prévisible: Dieu, aide les mères et les pères à s'associer de manière créative pour les soins et l'épanouissement de leurs enfants. Pour les mères célibataires et les pères, développe leurs réseaux de soutien.

14. Pour les parents qui ne peuvent pas rester à la maison, mais doivent trouver des personnes qui prennent soin de leurs enfants: Dieu, présente-leur des solutions créatives.

15. Pour ceux qui ont besoin de thérapies et de traitements réguliers qui doivent à présent être reportés: Dieu, aide-les à rester patients et positifs.

16. Pour les chefs d'entreprise qui prennent des décisions difficiles qui affectent la vie de leurs employés: Dieu, donne à ces femmes et à ces hommes la sagesse, et aide-les à se conduire de façon sacrificielle.

17. Pour les pasteurs et les dirigeants d'Eglise confrontés aux défis de l'éloignement social: Dieu, aide-les à imaginer de manière créative comment prendre soin de leurs fidèles et comment bien aimer leurs villes.

18. Pour les étudiants des collèges et universités, dont les filières changent, dont les stages sont annulés, dont le diplôme est incertain: Dieu, montre-leur que si la vie est incertaine, leur confiance est en toi.

19. Pour les chrétiens de tous les quartiers, communautés et villes: que ton Saint-Esprit nous inspire à prier, à donner, à aimer, à servir et à proclamer l'Évangile, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans le monde entier.

20. Pour les agents de santé de première ligne, nous te remercions de leur appel professionnel à nous servir. Nous prions également:

Dieu, garde-les en sécurité et en bonne santé. Garde leurs familles en sécurité et en bonne santé.

Dieu, aide-les à connaître le diagnostic et le traitement de cette maladie, ainsi que l'évolution des protocoles.

Dieu, aide-les à rester lucides au milieu de la panique environnante.

Dieu, délivre-les de l'anxiété pour leurs proches (parents vieillissants, enfants, conjoints, colocataires).

Dieu, donne-leur de la compassion pour chaque patient dont ils s'occupent.

Dieu, pourvois à leurs besoins financiers, surtout s'ils tombent malades et sont incapables de travailler.

Dieu, aide les chrétiens auxquels on prodigue des soins médicaux à faire preuve d'une paix extraordinaire, afin que beaucoup s’interrogent sur la raison de leur espérance. Donne-leur l'occasion de proclamer l'Évangile.

Dieu, nous croyons que tu es bon et que tu fais le bien. Apprends-nous à être ton peuple fidèle en cette période de crise mondiale. Aide-nous à suivre les traces de notre fidèle berger, Jésus, qui a donné sa vie par amour. Glorifie son nom en nous dotant de tout le nécessaire pour faire ta volonté. Amen.

Jen Pollock Michel est l’auteur de Teach Us to Want, Keeping Place, and Surprised by Paradox. Elle vit avec son mari et leurs cinq enfants à Toronto. Cet article a été adapté de son récent blog.

