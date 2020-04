Pandemi COVID-19 telah mengubah cara orang-orang Kristen Italia berdoa dan menghayati iman mereka, di tengah sebuah bangsa yang terhuyung-huyung dari lebih dari 22,000 kematian di antara 169,000 kasus yang dikonfirmasi, nomor tua setelah Amerika Serikat [pada 16 April].

Selama lockdown, kita tidak dapat lagi berkumpul pada hari Minggu atau dalam kelompok rumah. Pertemuan sosial, perjalanan, dan pernikahan ditangguhkan, seperti juga kebanyakan bisnis. Jika seseorang tertangkap di luar rumah mereka tanpa alasan yang sah, akan ada denda yang berat.

Tetapi musim pengasingan ini telah membantu kita menemukan tiga segi doa yang sering kali kita abaikan pada masa-masa kelimpahan.

Mazmur ratapan sering terasa hiperbolik sebulan yang lalu. Misalnya, keluhan Asaf bahwa Allah telah membuat umat-Nya “minum airmata berlimpah-limpah” bisa tampak terlalu mendramatisasi; Teriakan Daud kepada Tuhan, “Berapa lama engkau akan menyembunyikan wajahmu dari saya?” adalah perasaan yang jauh.

Tetapi ketika umat manusia berjuang untuk menahan pandemi yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan, ratapan terasa baru bagi kita semua. Pada bulan Maret dan April 2020, Mazmur 44 terdengar sangat sempurna:

Beberapa orang Kristen Barat mengalami kemiskinan, ketidakadilan, atau penganiayaan. Konsekuensinya, ibadah kita biasanya mencerminkan suasana hati orang-orang yang memiliki banyak akal di masa kemakmuran dan kedamaian: tenang dan biasa. Kita memang menderita secara individual; Namun, jarang sekali ibadah korporat kita dipicu oleh keluhan dan ratapan di hadapan Tuhan.

Ratapan adalah penderitaan yang berubah menjadi doa. Itu adalah penyembahan orang-orang yang merasa tidak seimbang dan tidak pada tempatnya. Secara historis, itu adalah doa kaum minoritas, orang miskin, dan yang teraniaya — para pendeta Cina di sel-sel penjara dan budak kulit hitam menyanyikan keadilan dan kedatangan Kristus.

Jika ratapan terasa asing bagi kebanyakan orang Italia sebulan yang lalu, para pendeta telah menemukan gema menakutkan dari kisah-kisah Alkitab dalam apa yang saat ini terjadi di negara itu. "Melihat istri yang tidak bisa melakukan ritual atau mengucapkan selamat tinggal kepada suami mereka yang sekarat mengingatkan saya tentang bagaimana Yesus dimakamkan dengan tergesa-gesa dan para wanita kembali ke makam untuk mengurapi tubuhnya," Gaetano di Francia, direktur Union of Christian Biblical Churches di Italia, memberitahuku. "Kurangnya penutupan dari mereka akan menghasilkan kesedihan yang lebih dalam."

Bahasa ratapan mungkin terbukti sebagai salah satu pelajaran pahit manis yang dipelajari orang Kristen dari krisis ini. Ini dapat membantu orang percaya melepaskan spiritualitas pusat dan belajar spiritualitas pinggiran (seperti yang diingatkan oleh pendeta Abraham Cho).

Belum pernah saya menghabiskan begitu banyak waktu dalam doa syafaat untuk orang lain. Saya malu mengakui bahwa, di masa lalu, saya sering mengatakan kepada orang-orang, "Saya akan berdoa untuk Anda," tetapi kemudian lupa melakukannya.

Tetapi sekarang karena virus yang merusak Italia, saya tergerak oleh gambaran-gambaran dokter yang bekerja terlalu keras dan orang-orang yang berbaring di rumah sakit darurat. Seorang anggota gereja kami jatuh sakit parah, tetapi ruang gawat darurat menolaknya karena sedang menangani begitu banyak kasus virus corona baru.

Saya tidak bisa bertemu atau menumpangkan tangan padanya karena kuncian nasional saat ini, tetapi saya telah berdoa untuk kesembuhannya. Sebagai sebuah gereja, kami telah berdoa untuk para dokter, menciptakan dana bersama untuk membantu mereka yang dalam kebutuhan ekonomi, dan berpuasa untuk negeri kami.

Krisis coronavirus telah menyatukan kaum evangelikal Italia, yang merayakan Hari Doa Nasional pada hari Minggu yang lalu [22 Maret]. “Pentakosta, Reformed, Wesleya, Baptis, Kongregasionalis, dan lainnya bertemu di kaki Tuhan, dipersatukan oleh Roh Kudus,” Giacomo Ciccone, presiden Aliansi Injili Italia, mengatakan kepada saya.

"Seolah-olah Tuhan mempersiapkan para pemimpin dan denominasi di seluruh negeri untuk bersama-sama berdoa bagi bangsa dan gereja," kata Leonardo de Chirico, wakil presiden aliansi itu, kepada saya. “Itu adalah acara yang paling mudah untuk diatur. Tidak ada yang perlu diyakinkan; semua sudah siap untuk itu."

Mila Palozzi, seorang pendeta di jemaat saya, Gereja Hopera di Roma, setuju bahwa kaum injili berhasrat untuk berkumpul bersama.

"Di Tanah Perjanjian, Israel memahami dirinya sebagai kumpulan suku-suku tetapi di pengasingan sebagai satu bangsa," katanya kepada saya. "Begitu juga Italia: krisis ini menyatukan gereja dan suku untuk berdoa sebagai satu tubuh untuk negara kita."

Ini adalah cicipan dari semangat persatuan dan syafaat yang menyebar di seluruh dunia. Sebagai contoh, Minggu yang akan datang ini [29 Maret] Aliansi Injili Sedunia akan mengadakan Hari Puasa dan Doa Global.

Namun, berita itu begitu suram dan penderitaan begitu global akhir-akhir ini sehingga kita bisa merasa kewalahan dalam doa. Bagaimana doa-doa saya dapat memenuhi momen ini? Respons jujur kita mungkin, “Tuhan, saya tercengang. Saya tidak tahu harus berkata apa.”

Ketika saya menyaksikan truk tentara mengemudikan mayat yang akan dikremasi karena tidak ada lagi tempat di kuburan di beberapa bagian Italia, saya termangu.

Tetapi untuk menanti-natikan Tuhan itu adalah absah. Untuk menaruh kepercayaan tanpa kata-kata kita padanya adalah doa yang absah. Ketika Paulus menulis tentang kelemahan dan penderitaan kita saat ini, dia menambahkan:

Ketika kata-kata mengecewakan kita, kita bisa diam dan tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan.

“Sebagai sebuah keluarga, kami telah memilih untuk mengisi keheningan kami yang penuh keraguan dengan janji-janji Allah yang pasti,” Stefano Picciani, seorang pengkhotbah di Gereja Stadera di Milan, mengatakan kepada saya. "Pernyataan kepercayaan Asaf pada Mazmur 73 — 'Tapi aku selalu bersamamu' — memberikan kata-kata untuk doa-doa kita."

Kita ingin sekali kembali ke keadaan normal dan ibadah bersama. Membayangkan pesta kemenangan, dan bergandengan tangan!

Ketika pandemi ini akan dikalahkan, banyak orang akan beresonansi dengan rasa lega dari Mazmur 126 (“Mereka yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan berosrak sorai.”) dan sukacita dari Mazmur 150 (“Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan.”).

Tetapi di samping perayaan, kita akan berbijaksana untuk mengingat doa-doa yang kita ucapkan di masa-masa sakit ini. Semoga pandemi ini merendahkan hati kita dan mengajari kita doa orang yang lemah, yang peduli, dan yang tak mampu berkata-kata.

René Breuel adalah pendeta pendiri Hopera, sebuah gereja di Roma, Italia, dan penulis The Paradox of Happiness.

What do you think of this translation? Want to see CT do more? Interested in helping us improve the quality and quantity? Share your feedback here