Na semana passada, os paramédicos vieram buscar o meu vizinho idoso que morava do outro lado da rua, enquanto meus filhos e eu assistíamos, impotentes, da nossa janela da frente. Eles usaram máscaras e amarraram os longos jalecos azuis um do outro. "Por que o caminhão de bombeiros também está aqui?" meu filho perguntou.

"Eu acho que isso sempre acontece quando uma ambulância é chamada", eu disse, tentando ser útil, quando, na verdade, sentia-me inútil.

Com mais da metade do mundo sob ordens de ficar em casa, muitos de nós estamos experimentando esse sentimento de desesperança diante do sofrimento de outras pessoas. Em condições normais, haveria refeições a serem feitas e visitas a hospitais para fazer. Mas estes não são dias normais.

E, ainda assim, não estamos impotentes. De jeito nenhum! Uma das atitudes mais eficazes que podemos tomar em favor do próximo, em todo o mundo, é nos ajoelharmos e buscarmos a Deus, a fonte de toda ajuda.

Escrevi “20 Orações Para Serem Feitas Durante Esta Pandemia” para nos lembrar que Deus é quem ele diz que é: “Vede agora que Eu Sou, Eu somente e mais nenhum deus além de mim.” (Dt. 32.39).

Nas semanas seguintes à publicação do artigo, pessoas de todo o mundo o leram, oraram (presumivelmente) e compartilharam as orações em larga escala. Esses números são uma amostra de como a igreja está se unindo durante a crise.

À medida que continuamos a dar as mãos, mesmo à distância, aqui estão mais 20 orações por nosso próximo:

1. Pela igreja, que luta para ter fé em meio ao sofrimento global: Deus, acreditamos no teu desejo de curar e no teu poder para fazê-lo. Ajuda-nos em nossa falta de fé.

2. Por aqueles que se renderam a Jesus pela primeira vez durante esta pandemia: Deus, ajuda nossos novos irmãos e irmãs a crescer na graça e no conhecimento de nosso Salvador.

3. Por aqueles que ainda não conhecem Jesus, mas cujos corações estão instigados por curiosidades espirituais e anseios eternos: Deus, em tua bondade, leva muitos ao arrependimento e à fé obediente em teu Filho.

4. Por socorristas e profissionais da área de saúde que estão na linha de frente, especialmente em epicentros de infecção: Deus, reforça suas fileiras e fortalece-os com energia sobrenatural.

5. Por empresas com a capacidade (e o mandato) de fabricar os equipamentos de proteção necessários para os profissionais de saúde que estão na linha de frente: Deus, confirma as obras de suas mãos.

6. Por agentes de tráfego, policiais e outros funcionários públicos que trabalham incansavelmente, muitas vezes sem proteção adequada: Deus, dá-lhes resistência, todos os dias, e não permita que fiquem doentes.

7. Por casas de repouso de idosos, centros de reabilitação e outras instalações de assistência a longo prazo: Deus, encoraja os residentes solitários e fortalece os funcionários que os auxiliam. Evita a disseminação de infecções e conforta as famílias que não podem mais visitar seus entes queridos.

8. Pelos encarcerados, que são particularmente vulneráveis à propagação desse vírus: Deus, dá sabedoria aos funcionários das prisões. Protege os presos e os funcionários da violência e da doença. Livra-os, todos, do medo.

9. Por mulheres e crianças em situações abusivas: Deus, reprime aqueles que lhes infligem dor. Oferece proteção e resgate às vítimas e, em sua vulnerabilidade, conforta-as.

10. Pelos países em desenvolvimento: Deus, contém a disseminação da infecção nas cidades mais densamente povoadas e nas mais pobres. Poupa os países já sobrecarregados com doenças e problemas de saúde crônicos.

11. Pelas pessoas de origem asiática nos Estados Unidos, pelos africanos na China e por outras pessoas em todo o mundo sujeitas ao preconceito relacionado ao COVID: Deus, enfrenta esse mal com tua rápida justiça e liberta nossos irmãos e irmãs da crueldade.

12. Por todos que estão preocupados com seu futuro financeiro - como pagarão por moradia, comida e medicamentos essenciais: Deus, conecta-os a fontes de ajuda, por meio da igreja, do governo e da comunidade. Capacita-os a olhar para ti em busca da provisão de que necessitam.

13. Pelas igrejas pequenas que não dispõem de reservas de dinheiro: Deus, mantém suas portas abertas e conclama teu povo a doar generosamente.

14. Pelos educadores, forçados a adaptar os currículos ao aprendizado on-line, e pelos alunos, obrigados a agir com mais autonomia: Deus, faze dos lares um local de curiosidade, investigação e estudo. Dá ajuda especial a crianças sem acesso regular à Internet e outras ferramentas digitais.

15. Por aqueles decepcionados com o cancelamento de comemorações importantes, como formaturas, casamentos ou chás de bebê: Deus, conforta-os em suas decepções e faze com que consigam se reunir com seus amigos e familiares.

16. Pelas gestantes, que enfrentam a perspectiva de entrar em trabalho de parto sem a equipe de apoio que planejaram: Deus, liberta-as do medo e enche-as de alegria ao testemunhar a chegada de uma nova vida.

17. Pelas mulheres que enfrentam uma gravidez inesperada neste momento de crise econômica: Deus, ajuda-as a encontrar o apoio prático e emocional necessário, para impedir que elas busquem a alternativa do aborto.

18. Por igrejas, ministérios paraeclesiásticos e outras organizações cristãs que fazem evangelismo e discipulado on-line: Deus, abençoa nossos esforços digitais imperfeitos e continua a promover o reino de Jesus por meio do seu povo.

19. Por aqueles que morrem sozinhos nos hospitais e por seus entes queridos: Deus, aproxima-te deles e, por tua misericórdia, faze-os encontrar Cristo, o amigo que nunca vai embora e nunca abandona.

20. Pelos envolvidos com a política, em todos os níveis: Deus, ajuda nossos líderes a trabalhar em colaboração e a se comunicar com eficiência, deixando de lado o interesse próprio pelo bem comum.

Deus, reconhecemos que tu criaste o mundo e continuas a sustentá-lo pela tua palavra. Confiamos em tua sabedoria, teu poder e tua bondade. Ajuda-nos, em todas oportunidades, a amar como tu amas e a servir como tu serves. Dá-nos coragem para falar de nossa esperança em Jesus, que sofreu por nós, ressuscitou dos mortos e em breve voltará. Amém.

Jen Pollock Michel é a autora de Teach Us to Want, Keeping Place e Surprised by Paradox. Ela vive em Toronto, com o marido e cinco filhos.

