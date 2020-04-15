上周，我和我的孩子无奈地从窗户看着医护人员来到住我对面的老邻居家。 他们戴着口罩，把彼此的长蓝色袍绑起来。 我的儿子问，“为什么消防车来了?”

"大概每当救护车来，它也会一起到达吧," 我猜着，试图在无助之刻做个有用的人。

全世界有一半以上的人处于就地避难，我们许多人因为面对别人的痛苦而感到无助。 在一般情况下，我们仍然可以送餐或去医院做探访。 但这并不是一般的日子。

然而，我们并非无能为力。 不！ 我们能为全世界的邻舍做出最有效的事情，就是跪下向上帝伸出双手，因为他是帮助的泉源。

我写了“全球大流行期间的20个祈祷”来提醒我们，“惟有我是神; 在我以外并无别神”（申命记32：39）。

自从该作品发表以来的几周，世界各地的人们一直在阅读、祈祷，并且大量分享这些祷告。 这些数字--包括超过一百多个国家--显示教会如何在危机中团结一致。

当我们继续从远处携手共进，这里以下有另外20项祷告来记念世界各地的邻舍：

1. 为教会，在全球苦难中与信仰作斗争：主啊，我们相信你们愿意治愈，并相信你有能力去疗伤。 帮助我们的不信。

2. 为那些在这次大流行中第一次对耶稣有信心的人来说：主啊，帮助我们的新兄弟姐妹在救主的恩典和知识中成长。

3. 为那些还不认识耶稣，却发现他们的心被灵性好奇心和永恒的渴望所激起的人：主啊，在你的仁慈中，领导更多人悔改并顺服对你们的儿子信念。

4. 为急救人员和一线医疗工作者，特别是在感染中心：主啊，加强他们的队伍，用超自然的能量加强他们。

5. 为有能力（和授权）为我们的一线医护人员制造急需的防护设备的公司：主啊，建立他们手的工作。

6. 为过境工人、警官和其他知疲倦地工作公务员，通常没有得到足够的保护：主啊，每天给他们耐力，防止他们患病。

7. 为疗养院、康复中心和其他长期护理设施：主啊，鼓励孤寡居民，并加强帮助他们的工作人员。 防止感染的传播，并安慰那些不能再探望亲人的家庭。

8. 为特别脆弱而容易受感染的监禁者：主啊，给监狱官员智慧。 保护囚犯和工作人员免受暴力和疾病的侵害。 让他们摆脱恐惧。

9. 为处于虐待状态的妇女和儿童：主啊，阻止那些造成伤害的人。 并为受害者提供保护和救援，在她们的脆弱时刻安慰她们。

10. 为发展中世界的国家：主啊，控制疫情在世界上人口最稠密和最贫穷的城市的传播。 备用那些已经背负着疾病和长期健康状况的负担的国家。

11. 为亚裔美国人、中国的非洲人以及世界各地承担COVID相关的种族主义：主啊，用你的正义来对付这个邪恶，使我们的兄弟姐妹们免受残酷对待。

12. 为所有对经济未来感到焦虑的人—他们将如何支付住房、食物和基本药物的费用：主啊，让他们联系到教会、政府和社区的帮助资源。 使他们能够向你寻求预配。

13. 为没有现金储备的小教堂：主啊，敞开大门，敦促你的子民慷慨解囊。

14. 为教师们被迫将课程适应在线学习，而为学生们被迫行使更多的自主权：主啊，将房屋成为好奇、探究和学习的地方。 为无法没有定期访问互联网和其它数字工具的孩子提供特殊帮助。

15. 为那些因毕业典礼、婚礼或婴儿淋浴等里程碑庆祝活动取消而感到失望的人：主啊，安慰他们的失望，让他们能够再次与朋友和家人聚会。

16. 为孕妇将面临劳动和分娩前景，但没有他们计划的支持团队：主啊，让她们摆脱恐惧，在见证新生命时充满喜悦。

17. 为在经济危机时期面临意外怀孕的妇女：主啊，帮助她们找到她们所需的实际和情感支持，以阻止她们寻求堕胎。

18. 为教会、教会牧师和其他从事网上传福音和门徒训练的基督教组织来说：主啊，保佑我们不完美的数字努力，并通过你的子民继续推进耶稣的国度。

19. 为那些独自在医院死亡的人和他们所爱的亲人：主啊，靠近他们，并通过你的怜悯让他们遇到基督，一个永不撇下你， 也不丢弃你的朋友。

20. 为那些参与各级政治的人士：主啊，帮助我们的领导者合作，有效地沟通，为共同利益而搁置自身利益。

神啊，我们承认是你把世界说成存在，并继续用你的话语来维持它。 我们相信你的智慧、力量和善良。 帮助我们抓住每一个机会去爱你所爱的，并服事你。 给我们勇气说出我们对耶稣的希望，祂为我们受苦，从死里复活，并有再来的一天。 阿门。

詹·波洛克·米歇尔是《教导我们想要保持地位，并惊讶于悖论》的作者。 她和丈夫和五个孩子住在多伦多。

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Tags:
China | Coronavirus | International | Prayer | Suffering and Problem of Pain
Posted: 
April 15, 2020