上週，我和我的孩子無奈地從窗戶看著醫護人員來到住我對面的老鄰居家。 他們戴著口罩，把彼此的長藍色袍綁起來。 我的兒子問，“為什麼消防車來了？”

"大概每當救護車來，它也會一起到達吧，"我猜著，試圖在無助之刻做個有用的人。

全世界有一半以上的人處於就地避難，我們許多人因為面對別人的痛苦而感到無助。 在一般情況下，我們仍然可以送餐或去醫院做探訪。 但這並不是一般的日子。

然而，我們並非無能為力。 不！ 我們能為全世界的鄰舍做出最有效的事情，就是跪下向上帝伸出雙手，因為他是幫助的泉源。

我寫了"全球大流行期間的20個祈禱"來提醒我們，“我 ，惟有我是神； 在我以外並無別神”（申命記32：39）。

自從該作品發表以來的幾週，世界各地的人們一直在閱讀、祈禱，並且大量分享這些禱告。 這些數字--包括超過一百多個國家--顯示教會如何在危機中團結一致。

當我們繼續從遠處攜手共進，這里以下有另外20項禱告來記念世界各地的鄰舍：

1. 為教會，在全球苦難中與信仰作鬥爭：主啊，我們相信你們願意治愈，並相信你有能力去療傷。 幫助我們的不信。

2. 為那些在這次大流行中第一次對耶穌有信心的人來說：主啊，幫助我們的新兄弟姐妹在救主的恩典和知識中成長。

3. 為那些還不認識耶穌，卻發現他們的心被靈性好奇心和永恆的渴望所激起的人：主啊，在你的仁慈中，領導更多人悔改並順服對你們的兒子信念。

4. 為急救人員和一線醫療工作者，特別是在感染中心：主啊，加強他們的隊伍，用超自然的能量加強他們。

5. 為有能力（和授權）為我們的一線醫護人員製造急需的防護設備的公司：主啊，建立他們手的工作。

6. 為過境工人、警官和其他知疲倦地工作公務員，通常沒有得到足夠的保護：主啊，每天給他們耐力，防止他們患病。

7. 為療養院、康復中心和其他長期護理設施：主啊，鼓勵孤寡居民，並加強幫助他們的工作人員。 防止感染的傳播，並安慰那些不能再探望親人的家庭。

8. 為特別脆弱而容易受感染的監禁者：主啊，給監獄官員智慧。 保護囚犯和工作人員免受暴力和疾病的侵害。 讓他們擺脫恐懼。

9. 為處於虐待狀態的婦女和兒童：主啊，阻止那些造成傷害的人。 並為受害者提供保護和救援，在她們的脆弱時刻安慰她們。

10. 為發展中世界的國家：主啊，控制疫情在世界上人口最稠密和最貧窮的城市的傳播。 備用那些已經背負著疾病和長期健康狀況的負擔的國家。

11. 為亞裔美國人、中國的非洲人以及世界各地承擔COVID相關的種族主義：主啊，用你的正義來對付這個邪惡，使我們的兄弟姐妹們免受殘酷對待。

12. 為所有對經濟未來感到焦慮的人—他們將如何支付住房、食物和基本藥物的費用：主啊，讓他們聯繫到教會、政府和社區的幫助資源。 使他們能夠向你尋求預配。

13. 為沒有現金儲備的小教堂：主啊，敞開大門，敦促你的子民慷慨解囊。

14. 為教師們被迫將課程適應在線學習，而為學生們被迫行使更多的自主權：主啊，將房屋成為好奇、探究和學習的地方。 為無法沒有定期訪問互聯網和其它數字工具的孩子提供特殊幫助。

15. 為那些因畢業典禮、婚禮或嬰兒淋浴等里程碑慶祝活動取消而感到失望的人：主啊，安慰他們的失望，讓他們能夠再次與朋友和家人聚會。

16. 為孕婦將面臨勞動和分娩前景，但沒有他們計劃的支持團隊：主啊，讓她們擺脫恐懼，在見證新生命時充滿喜悅。

17. 為在經濟危機時期面臨意外懷孕的婦女：主啊，幫助她們找到她們所需的實際和情感支持，以阻止她們尋求墮胎。

18. 為教會、教會牧師和其他從事網上傳福音和門徒訓練的基督教組織來說：主啊，保佑我們不完美的數字努力，並通過你的子民繼續推進耶穌的國度。

19. 為那些獨自在醫院死亡的人和他們所愛的親人：主啊，靠近他們，並通過你的憐憫讓他們遇到基督，一個永不撇下你， 也不丟棄你的朋友。

20. 為那些參與各級政治的人士：主啊，幫助我們的領導者合作，有效地溝通，為共同利益而擱置自身利益。

神啊，我們承認是你把世界說成存在，並繼續用你的話語來維持它。 我們相信你的智慧、力量和善良。 幫助我們抓住每一個機會去愛你所愛的，並服事你。 給我們勇氣說出我們對耶穌的希望，祂為我們受苦，從死裡復活，並有再來的一天。 阿門。

詹·波洛克·蜜雪兒是《教導我們想要,保持地位,並驚訝於悖論》的作者。 她和丈夫和五個孩子住在多倫多。

What do you think of this translation? Want to see CT do more? Interested in helping us improve the quality and quantity? Share your feedback here.
Article continues below
Free Newsletters
Get the best from CT editors, delivered straight to your inbox!
More Newsletters
Tags:
China | Coronavirus | International | Prayer | Suffering and Problem of Pain
Posted: 
April 15, 2020