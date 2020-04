上週,我和我的孩子無奈地從窗戶看著醫護人員來到住我對面的老鄰居家。 他們戴著口罩,把彼此的長藍色袍綁起來。 我的兒子問,“為什麼消防車來了?”

"大概每當救護車來,它也會一起到達吧,"我猜著,試圖在無助之刻做個有用的人。

全世界有一半以上的人處於就地避難,我們許多人因為面對別人的痛苦而感到無助。 在一般情況下,我們仍然可以送餐或去醫院做探訪。 但這並不是一般的日子。

然而,我們並非無能為力。 不! 我們能為全世界的鄰舍做出最有效的事情,就是跪下向上帝伸出雙手,因為他是幫助的泉源。

我寫了"全球大流行期間的20個祈禱"來提醒我們,“我 ,惟有我是神; 在我以外並無別神”(申命記32:39)。

自從該作品發表以來的幾週,世界各地的人們一直在閱讀、祈禱,並且大量分享這些禱告。 這些數字--包括超過一百多個國家--顯示教會如何在危機中團結一致。

當我們繼續從遠處攜手共進,這里以下有另外20項禱告來記念世界各地的鄰舍:

1. 為教會,在全球苦難中與信仰作鬥爭:主啊,我們相信你們願意治愈,並相信你有能力去療傷。 幫助我們的不信。

2. 為那些在這次大流行中第一次對耶穌有信心的人來說:主啊,幫助我們的新兄弟姐妹在救主的恩典和知識中成長。

3. 為那些還不認識耶穌,卻發現他們的心被靈性好奇心和永恆的渴望所激起的人:主啊,在你的仁慈中,領導更多人悔改並順服對你們的兒子信念。

4. 為急救人員和一線醫療工作者,特別是在感染中心:主啊,加強他們的隊伍,用超自然的能量加強他們。

5. 為有能力(和授權)為我們的一線醫護人員製造急需的防護設備的公司:主啊,建立他們手的工作。

6. 為過境工人、警官和其他知疲倦地工作公務員,通常沒有得到足夠的保護:主啊,每天給他們耐力,防止他們患病。

7. 為療養院、康復中心和其他長期護理設施:主啊,鼓勵孤寡居民,並加強幫助他們的工作人員。 防止感染的傳播,並安慰那些不能再探望親人的家庭。

8. 為特別脆弱而容易受感染的監禁者:主啊,給監獄官員智慧。 保護囚犯和工作人員免受暴力和疾病的侵害。 讓他們擺脫恐懼。

9. 為處於虐待狀態的婦女和兒童:主啊,阻止那些造成傷害的人。 並為受害者提供保護和救援,在她們的脆弱時刻安慰她們。

10. 為發展中世界的國家:主啊,控制疫情在世界上人口最稠密和最貧窮的城市的傳播。 備用那些已經背負著疾病和長期健康狀況的負擔的國家。

11. 為亞裔美國人、中國的非洲人以及世界各地承擔COVID相關的種族主義:主啊,用你的正義來對付這個邪惡,使我們的兄弟姐妹們免受殘酷對待。

12. 為所有對經濟未來感到焦慮的人—他們將如何支付住房、食物和基本藥物的費用:主啊,讓他們聯繫到教會、政府和社區的幫助資源。 使他們能夠向你尋求預配。

13. 為沒有現金儲備的小教堂:主啊,敞開大門,敦促你的子民慷慨解囊。

14. 為教師們被迫將課程適應在線學習,而為學生們被迫行使更多的自主權:主啊,將房屋成為好奇、探究和學習的地方。 為無法沒有定期訪問互聯網和其它數字工具的孩子提供特殊幫助。

15. 為那些因畢業典禮、婚禮或嬰兒淋浴等里程碑慶祝活動取消而感到失望的人:主啊,安慰他們的失望,讓他們能夠再次與朋友和家人聚會。

16. 為孕婦將面臨勞動和分娩前景,但沒有他們計劃的支持團隊:主啊,讓她們擺脫恐懼,在見證新生命時充滿喜悅。

17. 為在經濟危機時期面臨意外懷孕的婦女:主啊,幫助她們找到她們所需的實際和情感支持,以阻止她們尋求墮胎。

18. 為教會、教會牧師和其他從事網上傳福音和門徒訓練的基督教組織來說:主啊,保佑我們不完美的數字努力,並通過你的子民繼續推進耶穌的國度。

19. 為那些獨自在醫院死亡的人和他們所愛的親人:主啊,靠近他們,並通過你的憐憫讓他們遇到基督,一個永不撇下你, 也不丟棄你的朋友。

20. 為那些參與各級政治的人士:主啊,幫助我們的領導者合作,有效地溝通,為共同利益而擱置自身利益。

神啊,我們承認是你把世界說成存在,並繼續用你的話語來維持它。 我們相信你的智慧、力量和善良。 幫助我們抓住每一個機會去愛你所愛的,並服事你。 給我們勇氣說出我們對耶穌的希望,祂為我們受苦,從死裡復活,並有再來的一天。 阿門。

詹·波洛克·蜜雪兒是《教導我們想要,保持地位,並驚訝於悖論》的作者。 她和丈夫和五個孩子住在多倫多。

