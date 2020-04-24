西班牙正在經歷成為現代民主國家以來最嚴重的危機。 新冠狀病毒已造成超過2.1萬人死亡，並感染了至少20萬人。

在這次大流行中，我們的福音派教會尚未倖免，而我也是因COVID-19住院的人之一。

我在大西洋沿岸的一個小城市裡牧養一間大約350人的教會。 我也擔任我們宗派的全民領袖和西班牙福音同盟會的主席。 但受感染逼得我停止一切。

在家里和醫院與病毒鬥爭了21天之後，我終於出院。 我充滿感恩和喜樂;但同時也意識到其他甚至比我更年輕、更健康的人已經失去了生命。

我們的國家仍在受苦，並走向一個不確定的未來。 在我自己的家庭裡，仍有家人還在與病毒鬥爭——包括我的妻子和岳母。 但是，根據我們西班牙在大流行中努力愛神和鄰舍的經驗，以下是我得到的六個教訓。

1. 我們要緊記，我們不是無可戰勝的。

第一個結論是給那些像我一樣在基督教領導中的人。 在恢復的時段，最明顯的教訓是被提醒我不是超人。 作為牧師，我們和其他人生活在同一個世界，面對著同樣的衝突和風險。 我們是脆弱的，而這正是我們有資格領導的原因。

那些似乎對苦難陌生的人的領導永遠不會產生門徒，只會產生崇拜者。 我受苦，與疾病抗爭的經驗再次提醒我，天父已經派了一位救主，而那不是我。

生病也讓我重新認識到屬於一個群體的重要性。 當人們得知我的感染後，我當地的教堂、其它西班牙教堂，甚至世界各地，立即用禱告反應。 朋友們和我從未見過的人發出支持的信息和充滿信心和愛的祈禱。 這些都成為我在最困難的時刻的鼓勵和安慰。

在那些日子裡，我能夠證實聖經的真理，我們是一體。 我們有共同的信仰，我們是一個家庭。 這一切不是抽象的概念，也不是我們將來某天才能看到的理論，而是顯而易見的現在。 這就是維持正在受苦的人的力量。

2. 讓我們重新審視自己的生活。

當你參與一所人數不斷增長、社會項目正在啟動，並在建堂的教會，卻得到出乎意料之外的疾病時，這帶來許多突然及不理想的暫停。

起初是衝擊，然後是憤怒、討價還價，最後才是接受。 疾病，在最佳情況下，能導致一個人在短短幾個小時到好幾天經歷成長。

一開始我曾質疑COVID-19受的痛苦有何目的。 但當我接受處境後，我獲得了兩個見解。

第一，是上帝如何從頭到尾地看顧我。 在病重的日子裡，我不得不把死亡視為一個可能性。 我該如何評價我的生命呢？ 在事工和牧師之職方面，我感到相當平安；我在上帝賜予我的時間內已做到我能夠做的事。 但一想到了孩子，我不免得感到悲傷。 我會有機會看到他們實現他們的夢想和目標嗎？ 即便如此，我內心充滿平靜安穩，知道我如果死了，上帝還會看顧我的妻子和兒子們。

第二，是能夠與這麼多經歷痛苦的人產生共鳴。 如果你準備讓上帝在這個過程中擴展你的心，那麼疾病能給你的靈魂帶來的益處是無價的。 我堅信上帝的大能足以醫治我，就像祂的大能足以拯救我一樣。 我不相信疾病是上帝給我們的懲罰。 但當我滿懷信心地等待他的醫治——不管是直接或通過醫療手段——我能更理解其他人正在受的苦。 我可以體恤他們，也意識到上帝仍然是主，無論什麼事發生在我身上。

3. 我們不要拿勝利神學鬧著玩。

如果我能用我的平台做點什麼，我希望能用它呼籲在美洲的弟兄姐妹們從我們歐洲的錯誤中吸取教訓。 可惜的是，美國已經生活在這大流行病毒的現實中，我希望我們拉丁美洲的弟兄姐妹們能保持和擴大已經實施的防禦措施。

我們看到中國經歷危機時，說："那在中國；離我們很遠。" 所以就沒有做任何準備。 然後到了意大利，我們說："那是在意大利；它不會來到西班牙。" 有一些球迷甚至前往鄰國最嚴重的疫區觀看歐洲冠軍聯賽。 （比賽后來暫停，現在已無關緊要了。）

幾天后，COVID-19降落在馬德里，我們這些住在西班牙其他地區的人再次說："那是在首都；我們是安全的。" 我們並不謹慎。 最後疫情到達了我們的城市和我們的家庭。 這是我們反應遲鈍必須付出的代價。 請從我們的錯誤中吸取教訓，並認真對待這場大流行。

教會用智慧應對這場危機有必不可少的作用。 我們所看到的問題是一個脆弱的神學，它教導謹慎與信仰不搭配——是一種聲稱我們因為有信仰而對病毒免疫的勝利神學。 帶著這因為上帝將會保護我們的想法，基督徒認為我們不必服從當局的指導方針。 這是一個潛在可怕後果的嚴重的錯誤。 宣揚這些想法的牧師必須對上帝和他們牧養的人負責。

4. 讓我們陪伴那些哀悼的人。

在西班牙，幾百醫療保健中心被淹沒，它們被醫療和軍事人員形容為“戰爭環境”的情景。 基督教醫生和護士告訴我們,他們長時間工作後回家時會怎樣哭。 事實上，它們沒有足夠的工作人員，沒有足夠的防護設備，沒有足夠的ICU床，以及更多。 他們捉摸到這一流行病將在未來幾年對我們的社會產生的嚴重情感影響。

在我們的教會裡，我們著對許多信徒說最後的告別。 這幾週回去跟阿爸父都是為建設福音派社區而奮鬥的一代人父母和祖父母。 許多人獨自死在醫院的房間裡，通過電話向親人道別。 儘管我們有著共同的超越死亡的希望，但他們離開我們的方式仍然是痛苦的。

我們必須重新學會陪伴人們在他們哀悼的過程中，不管他們是否是基督徒。 衛生當局要求家屬批准焚燒其親屬。 他們然後會打個電話指示親戚如何拾起骨灰和死亡報告。 COVID-19的受害者似乎突然從我們的生活中消失了。

許多在最後時刻不允許與親人在一起的人將不得不處理內疚和憤怒的感覺。 數以萬計的人永遠不會看到他們親人的遺體，甚至連棺材都看不到。 家庭將不能將他們的損失——空大的缺席——以具體的形式解決。

我們在沒有葬禮或任何儀式的情況下，如何表達哀悼？ 我們必須裝備人們從遠處表達悲傷。 我們的福音派聯盟已經在編寫一個指南，來談論在這與眾不同的時代如何哀悼。

5. 讓我們回到基本,從社區開始。

整個歐洲禁止聚集人們的活動，而且政府沒有明確的宣布何時允許禮拜場所恢復活動。

這考驗了我們作為教會的方式。 在這個危機時刻，已經擁有良好的小團體結構的教會將更好保持社區感——以及牧區關懷和使命工作。 當然，互聯網上可用的線上資源和通信系統也是一件幸事。

但是基督教領袖們不得不利用這場危機從社區的角度重新思考教會。 中心不是禮拜儀式，也不是星期天的聚會，而是基督。 一旦這場危機結束，重要的是要回到教會的細胞結構，強調個人承諾，並終止近幾十年來的宗教消費主義。

現在出現的優先事項是明確的。 首先，用加拉太書6：10的話說，“所以，有了機會就當向眾人行善，向信徒一家的人更當這樣。” 我們需要非常警惕，以確保兄弟或姐妹不遭受經濟，情感或社會的災難。 這樣做之後，我們也應該把這種關注擴大到我們居住的街區和城市。

在這個時刻，以保持我們在各個領域的牧業工作，包括照顧兒童，青年，婚姻，和我們共同的崇拜。 在當地的教堂裡，我們與#santacenaibnlugo一起慶祝復活節：我們所有人都在家裡參加了主的晚餐，並用這個標籤分享了照片。

我們一直宣講，教堂不是一個建築或地方，而是人民。 COVID-19將要檢驗這一論斷、我們的神學和教會結構。

6. 讓我們成為比以前更活躍的教會。

我們生活在一個破碎的世界，需要基督徒誰接受呼籲活為光和鹽。 通過我們的見證，許多人將能夠給神榮耀。

讓我用我帶領的教會為例。 我們的會眾數量不大，我們位於一個擁有約10萬居民的農村城市。 我們可以服從我們對抗這一流行病是多麼的渺小和軟弱。 危機也極大的減少了我們教會的財政收入。

然而，我們還是能夠增加社會援助，以減輕鄰近家庭之間危機的影響。 我們試圖應用馬太福音5：16，它說，“你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。”

為我們而言，這意味著制定一項具有三個方面的行動計劃。 首先是緊急援助，向最脆弱的家庭提供財政援助。 第二個是食品分配計劃。 我們每15天交付3噸新鮮農產品，並將在未來幾天內提供72噸不易腐爛的食物。 得益於我們在過去幾年中建立的網絡，我們現在通過這種計劃覆蓋了900個家庭（大約3千人）。

第三，我們已經開始新的部門涉及保健用品。 這要歸功於我們當地教會的九名成員縫製醫院禮服、鞋套和帽子。 他們用一樣容易找到的材料：塑料袋。。

我們已經把其中一些給了特需的保健中心和療養院。 計劃一開始，當地媒體的反應十分強烈，導致訂單數量增加。 醫護人員稱讚工作質量，表示感謝和祝賀。 我們預計在未來幾週內，生產2千多件禮服、帽子和鞋蓋將。

當政府承諾的資源到達這些地方，我們將會結束這項計劃。 但與此同時，我們將繼續為社區服務。

確實，我們被禁閉了，但聖靈並沒有被限制。 作為基督徒，在這場危機中，我們繼續成為我們周圍社會生活的一部分。 這是顯示"教會成為更活躍”的時刻。 我們教會的這句座右銘將會在未來幾週使我們成員的專注。 我祈禱它也能激勵你的教會。

馬科斯·薩帕塔是西班牙盧戈的伊格萊西亞·布埃納斯·蒂西卡斯(好消息教會)的牧師,並擔任西班牙福音派聯盟的主席。