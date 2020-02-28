以中国武汉为震源的冠状病毒，已经引起了全球的恐惧，并阻断了交通和经济。光在中国，已有150余人丧生。全球20多个国家累计8000余人确诊—这一数字，已超过2003年的SARS疫情。武汉是中国一大交通枢纽，与美国芝加哥地位类似。 如今武汉封城, 市民一切活动暂停，包括春节的庆祝也一并停止（1月25日）。中国的基督徒们，不论是武汉的还是其他城市的，都面临着一些抉择，比如是否该回家探亲，是否要逃离大陆，是否要聚集进行主日敬拜等。当病毒肆掠，疫情严重时，逃离疫情，远离在痛苦中的感染者是否是忠于信仰的选择呢？

16世纪的德国基督徒问了神学家马丁路德同样的问题。

1527年，路德所在的维腾堡及周边城市遭受了黑死病的侵袭。距离上一次黑死病肆虐欧洲，造成欧洲人口总数一半以上死亡还不到两百年。谈及普通人在传染病中所承担的责任，改教家路德在他的信件《人是否应逃离致死的瘟疫》中提出了他的意见。在现今疫情爆发的状况下，他的建议尤其有针对性。

首先，路德提出任何对其他人有服侍责任的个体都不应该逃离。对于全职侍奉的人，“必须至死谨守岗位。”被感染和走向生命尽头的人需要有一个好牧人来坚固他们，安慰他们，给他们施行圣礼—免得他们在离世前得不到这样的机会。 市长，法官等官员，也需要尽忠职守保障社会秩序。其他公职人员，比如公立医院的医生和警务人员，也需要延续他们的专业职责。父母，监护人对于他们照看中的孩童也有这样的职责。

路德认为，照顾生病者并不仅仅是医护人员的职责。如今武汉面临着医院床位和看护人员的紧缺，他的建议更显得中肯。武汉是中国人口密集的城市，有着约1100万人口。城市也在迅速建造两个医院来收治日益增长的感染人群。其他社会人士，即使没有任何的医护培训，也依然可以为患病人群提供照料。路德挑战基督徒学习耶稣的榜样（太25:41-46）寻求机会来照顾伤病者。对神的爱，引发我们对邻舍的爱。

但路德并不鼓励人们不顾死活，扑向危险。在他的信件中，他一再提及一枚银币的两面：既要重视自己的生命，也要重视有需要之人的生命。路德提到，神给我们本能，让我们知道保护自己，照顾好自己的身体（弗5:29； 林前12:21-26）。他也认为隔离等医疗措施是合理的，并鼓励人们寻找药物救助。事实上，他提出，不采取适当的医疗措施是无知莽撞之举。正如神恩赐我们身体，神也恩赐我们各样的药物。

若是基督徒仍旧选择逃离怎么办？路德认为，若是没有造成紧急事件，他们也安排好“会在他们的职位照顾伤病者”的替代者，这或许也是那些基督徒顺从神带领的选择。 值得一提的是，路德提醒读者，救恩并不是靠好行为得到的。 他最终留给基督徒一个挑战，让他们通过祷告和默想圣经，决定自己瘟疫中是逃离还是留守，路德坚信，专心寻求的，神会带领他作出信心的选择。对伤患者的照顾应该是出于恩典，而不是被迫。

Translated by Jessie Yu