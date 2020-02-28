以中國武漢為震源的冠狀病毒，已經引起了全球的恐懼，並阻斷了交通和經濟。光在中國，已有150余人喪生。全球20多個國家累計8000余人確診—這壹數字，已超過2003年的SARS疫情。武漢是中國壹大交通樞紐，與美國芝加哥地位類似。 如今武漢封城, 市民壹切活動暫停，包括春節的慶祝也壹並停止（1月25日）。中國的基督徒們，不論是武漢的還是其他城市的，都面臨著壹些抉擇，比如是否該回家探親，是否要逃離大陸，是否要聚集進行主日敬拜等。當病毒肆掠，疫情嚴重時，逃離疫情，遠離在痛苦中的感染者是否是忠於信仰的選擇呢？
16世紀的德國基督徒問了神學家馬丁路德同樣的問題。
1527年，路德所在的維騰堡及周邊城市遭受了黑死病的侵襲。距離上壹次黑死病肆虐歐洲，造成歐洲人口總數壹半以上死亡還不到兩百年。談及普通人在傳染病中所承擔的責任，改教家路德在他的信件《人是否應逃離致死的瘟疫》中提出了他的意見。在現今疫情爆發的狀況下，他的建議尤其有針對性。
首先，路德提出任何對其他人有服侍責任的個體都不應該逃離。對於全職侍奉的人，“必須至死謹守崗位。”被感染和走向生命盡頭的人需要有壹個好牧人來堅固他們，安慰他們，給他們施行聖禮—免得他們在離世前得不到這樣的機會。 市長，法官等官員，也需要盡忠職守保障社會秩序。其他公職人員，比如公立醫院的醫生和警務人員，也需要延續他們的專業職責。父母，監護人對於他們照看中的孩童也有這樣的職責。
路德認為，照顧生病者並不僅僅是醫護人員的職責。如今武漢面臨著醫院床位和看護人員的緊缺，他的建議更顯得中肯。武漢是中國人口密集的城市，有著約1100萬人口。城市也在迅速建造兩個醫院來收治日益增長的感染人群。其他社會人士，即使沒有任何的醫護培訓，也依然可以為患病人群提供照料。路德挑戰基督徒學習耶穌的榜樣（太25:41-46）尋求機會來照顧傷病者。對神的愛，引發我們對鄰舍的愛。
但路德並不鼓勵人們不顧死活，撲向危險。在他的信件中，他壹再提及壹枚銀幣的兩面：既要重視自己的生命，也要重視有需要之人的生命。路德提到，神給我們本能，讓我們知道保護自己，照顧好自己的身體（弗5:29； 林前12:21-26）。他也認為隔離等醫療措施是合理的，並鼓勵人們尋找藥物救助。事實上，他提出，不采取適當的醫療措施是無知莽撞之舉。正如神恩賜我們身體，神也恩賜我們各樣的藥物。
若是基督徒仍舊選擇逃離怎麽辦？路德認為，若是沒有造成緊急事件，他們也安排好“會在他們的職位照顧傷病者”的替代者，這或許也是那些基督徒順從神帶領的選擇。 值得壹提的是，路德提醒讀者，救恩並不是靠好行為得到的。 他最終留給基督徒壹個挑戰，讓他們通過禱告和默想聖經，決定自己瘟疫中是逃離還是留守，路德堅信，專心尋求的，神會帶領他作出信心的選擇。對傷患者的照顧應該是出於恩典，而不是被迫。
Translated by Jessie Yu
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