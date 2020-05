Ekumenikal. Non-denominasi. Di kalangan evangelikalisme tertentu, ini adalah kata-kata najis. ("Katolik" adalah yang lainnya.) Para kritikus mengatakan bahwa kata-kata ini mewakili teologi yang lemah — keyakinan yang intinya adalah bahwa keyakinan tidak terlalu penting asalkan kita semua bisa hidup bersama. Bagi beberapa orang, mereka mewakili sebuah potensi ancaman terhadap misi gereja atau bahkan Injil itu sendiri.

Sebagian orang percaya mengambil pandangan yang lebih bersahabat dari bahasa pendamaian. Tanpa mengkompromikan keyakinan inti mereka, mereka ingin membangun jembatan dengan berbagai gereja dan organisasi Kristen di seluruh dunia, sedapat-dapatnya ingin bergabung bersama dalam sebuah misi. Prinsip-prinsip ini adalah mendasar bagi pelayanan berbagai kelompok seperti Gerakan Lausanne, Evangelikal dan Katolik Bersatu, Reformasi Pengakuan Katolik, dan Pusat Pembaruan Baptis (di mana saya melayani sebagai direktur editorial).

Namun, bahkan di antara kami sendiri yang memperjuangkan cita-cita CS Lewis tentang “kekristenan semata” merasa sulit untuk dipraktikkan, terutama dalam menghadapi perpecahan denominasi dan teologis yang sudah sangat mengakar.

Beberapa tahun yang lalu, Albert Mohler mempopulerkan frasa "teologis triase." Meskipun konsep dasar berbagi kekerabatan tertentu dengan kata kunci “Kristen belaka” yang lainnya, hal ini memicu percakapan yang diperbaharui tentang bagaimana dan mengapa orang Kristen setuju, tidak setuju, atau setuju untuk tidak setuju tentang berbagai pokok teologi.

Istilah triase, tentunya, berasal dari bidang perawatan medis. Ini merujuk pada pilihan-pilihan yang terpaksa harus dibuat oleh para tenaga medis profesional ketika menghadapi keadaan terburuk, ketika banjir pasien (atau kelangkaan sumber daya) memastikan bahwa beberapa kasus harus diprioritaskan. Di ranah teologi, maka, mempraktikkan triase berarti menentukan keyakinan mana yang lebih mendasar atau mendesak lebih daripada yang lain. Lebih khusus lagi, hal ini sering berarti memilah klaim-klaim teologis ke dalam tiga kategori: Pertama (apa yang harus dipercayai oleh orang Kristen), Kedua (denominasi atau kelompok mana yang tidak setuju), dan Ketiga (dalam hal apa individu atau gereja lokal dapat tidak setuju dengan kelompok atau denominasi mereka).

Dalam bukunya, Menemukan Bukit yang Tepat untuk Mati: Kasus untuk Teologis Triase, pendeta dan teolog Gavin Ortlund membahas pertanyaan-pertanyaan dasar yang diajukan oleh pola pikir triase: Kapan doktrin memecah belah, dan kapan persatuan menang? Ortlund menjabarkan tentang berkat dan bahaya dari keyakinan teologis, sambil memberikan nasihat untuk menimbang tentang kepentingan relatif dari doktrin yang kita pegang teguh.

Ortlund menggambarkan kerangka kerjanya sendiri untuk teologis triase dalam berikut ini: Doktrin tingkat pertama adalah sangat penting bagi Injil itu sendiri. Doktrin tingkat kedua adalah mendesak untuk berfungsinya gereja yang sehat di tingkat denominasi dan lokal. Doktrin tingkat ketiga adalah penting — tetapi tidak cukup penting untuk membenarkan pemisahan di antara orang-orang Kristen. Dan doktrin-doktrin tingkat empat adalah doktrin yang, dalam analisis akhir, tidak esensial demi pelayanan Injil atau kolaborasi di antara orang-orang percaya.

Namun sebelum kita bahkan dapat mulai berbicara tentang hal-hal khusus dari teologis triase, Ortlund berpendapat, kita perlu menyingkirkan rintangan-rintangan yang esensial. Secara khusus, kita perlu mengatasi dua kendala utama yang menghalangi: sektarianisme dan minimalisme.

Bahaya doktrinal sektarianisme adalah bahwa hal ini menciptakan perpecahan yang tidak perlu antara saudara - saudari di dalam Kristus. Kaum fundamentalis yang kaku memperlakukan setiap klaim kebenaran Kristen sebagai kepentingan utama, sehingga hampir tidak ada perbedaan antara peneguhan kebangkitan tubuh Kristus dan penegasan di mana Alkitab mengutuk tarian sebagai dosa. Tidak ada ruang untuk tidak setuju dalam doktrinal sektarian. Namun, seperti yang diperingatkan Ortlund, teologis triase tidak sesederhana menyortir kebenaran dari kesalahan dan tidak mempertimbangkan siapapun yang mendukung hal yang terakhir. “Karakter Injil itu kompleks,” tulisnya. “Itu mengandung baik kebenaran dan kasih karunia, baik keyakinan dan penghiburan, baik sisi keras dari logika dan gua-gua misteri yang dalam. Pada satu saat menyegarkan seperti angin dingin dan saat berikutnya sama bergizinya seperti makanan hangat."

Memang, seperti yang dikemukakan Ortlund, kita melihat ketegangan ini bekerja dalam contoh yang diberikan Yesus. Di satu sisi, Ia tidak takut untuk membersihkan bait suci atau mengecam orang-orang Farisi, seringkali dalam bahasa yang tidak lembut. Namun di sisi lain, Yesus menggambarkan dirinya sebagai "lemah lembut dan rendah hati" (Mat. 11:29), dan Alkitab mencatat Ia memecah roti bersama dengan orang berdosa.

Di “ujung spektrum yang berseberangan” dari sektarianisme, seperti yang dikatakan Ortlund, yaitu bahaya doktrinal minimalisme. Dia berpendapat bahwa jika kita tidak berhati-hati, pola pikir ini dengan cepat mengarah pada ketidakpedulian doktrinal atau teologi yang tidak berakar pada kebenaran Alkitabiah. Di sinilah triase berperan: Meskipun doktrin tertentu kurang penting daripada yang lain, Ortlund menulis, "fakta bahwa doktrin tertentu tidak penting untuk keselamatan atau kemitraan tidak berarti bahwa itu tidak menjadi penting dalam arti apa pun."

Akhirnya, ia berpendapat, apa pun yang diajarkan oleh Alkitab adalah penting, tetapi tugas berat triase adalah menentukan tingkat kepentingan relatif. Kebanyakan orang mengakui, misalnya, bahwa menegaskan keilahian Kristus lebih penting bagi kepercayaan dan praktik orang Kristen daripada, katakanlah, menentukan usia bumi atau perintah peristiwa di akhir zaman. Kita masih terpanggil untuk memikirkan secara mendalam masalah-masalah tingkat ketiga dan keempat, namun kita juga harus menyadari bahwa orang-orang Kristen yang setia bisa tiba pada pendapat yang berbeda tanpa membahayakan persatuan pada hal-hal yang benar-benar diperhitungkan.

Di bagian kedua bukunya, Ortlund jadi praktis, menguraikan apa yang dia sebut "Teologis Triase yang Bekerja." Tujuan dari triase adalah merekonsiliasi kebenaran dan kasih, tulisnya, dan ini "akan menuntut kita untuk menumbuhkan keterampilan tentang pentingnya memahami tingkatan doktrin yang berbeda."

Dalam Bab 4, “Mengapa Doktrin Utama Layak diperjuangkan,” Ortlund mengatakan bahwa doktrin tingkat pertama sangat penting bagi kepercayaan dan praktik orang Kristen karena mereka memisahkan Kekristenan dari agama lain atau mewakili “pokok materi Injil (seperti halnya pembenaran)." Dia memasukkan Tritunggal, Kelahiran dari seorang Perawan, dan pembenaran oleh iman di antara komitmen yang tidak dapat dinegosiasikan. Bagaimana kita tahu doktrin mana yang utama? Ortlund memberikan banyak kriteria sampai pada kejelasan dan signifikansi alkitabiah, relevansi karakter Allah, efek doktrin yang lainnya, dan konsensus umum di antara orang-orang Kristen di masa lalu dan sekarang. Alih-alih memeriksa doktrin tertentu dalam ruang hampa, kita seharusnya bertanya tentang efek kumulatifnya pada bagaimana seseorang memahami Alkitab, memahami Injil, dan bertumbuh dalam kesalehan. Pada akhirnya, Ortlund berpendapat, beberapa doktrin layak diperjuangkan karena jika kita mengabaikannya, "kita bukan hamba Kristus yang setia, dan tidak akan efektif dalam memperluas kerajaan-Nya."

Doktrin sekunder adalah kategori yang paling kompleks, menurut Ortlund. Mereka “membuat perbedaan nyata dalam bagaimana kita memahami dan mengartikulasikan Injil,” dia menulis, “meskipun penolakan mereka umumnya bukan merupakan pengingkaran terhadap Injil.” Di antara hal-hal sekunder ini, dia membuat daftar cara pembaptisan, peran karunia rohani, dan debat komplementer-egaliter. Sebagian alasan mengapa doktrin sekunder begitu rumit, kata Ortlund, adalah karena doktrin tersebut tidak dapat dianggap di dalam ruang hampa. Validitas mereka sebagian besar tergantung pada hubungan mereka dengan Injil itu sendiri dan konteks di mana mereka diberitakan atau diamati.

Akhirnya, Ortlund menjelaskan mengapa kita tidak harus membagi doktrin tersier. Dengan menggunakan Milenium dan usia bumi sebagai contoh doktrin tersier, ia menegaskan, "Sebagian besar pertempuran yang bisa Anda lawan, tidak seharusnya Anda lakukan." Sehubungan dengan waktu yang tepat dari Milenium, ia mencatat bahwa Alkitab tidak memberi tahu kita banyak, dan apa yang dikatakannya kepada kita adalah sangat sulit untuk ditafsirkan. Jika ada, tulisnya, perselisihan yang terus-menerus mengenai Milenium sepanjang sejarah gereja seharusnya "menimbulkan kerendahan hati dan kehati-hatian dalam penilaian kita." Sehubungan dengan usia bumi, Ortlund berpendapat pandangan yang berbeda "secara praktis kurang relevan dengan organisasi gereja lokal atau ibadahnya, penginjilan, dan kesaksian Injil dibandingkan sejumlah doktrin lain." Meminta sejumlah teolog terkemuka yang berbeda dalam masalah ini, ia menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat menjadikannya sebuah tes lakmus untuk kesetiaan atau keselamatan.

Ortlund menyimpulkan dengan permohonan pada kerendahan hati teologis, mengingatkan kita bahwa "ketidaksepakatan bahkan atas doktrin yang relatif kecil dapat menyebabkan kehancuran yang tak terhitung jika dengan pendekatan suatu sikap berhak dan tidak peduli." Sebaliknya, "Kerendahan hati mengajar kita untuk menjalankan kehidupan dengan kepekaan terhadap perbedaan antara apa yang kita tidak tahu dan apa yang kita tidak tahu yang tidak kita ketahui." Sikap kerendahan hati ini mendorong kita untuk mendengarkan dengan cermat dan mau belajar dari yang lainnya.

Menemukan Bukit yang Tepat untuk Mati adalah sebuah buku tipis, sekitar 150 halaman. Meski begitu, Ortlund memberikan sebuah pukulan, jelas dan bermanfaat pengenalan gagasan teologis triase dan pentingnya hal ini untuk kehidupan dan praktik orang Kristen. Sementara beberapa orang mungkin ingin melihat Ortlund memetakan hierarki doktrinal pilihannya sendiri secara lebih eksplisit, dia dengan tepat menunjukkan bahwa tidak ada sistem kategorisasi tanpa kesalahan. Jadi, alih-alih memberikan sebuah daftar periksa, bukunya pada akhirnya menyediakan sebuah jenis kompas. Pembaca yang menavigasi hutan lebat keanekaragaman doktrinal seharusnya menemukan hal ini sebagai alat yang berguna untuk memahami kebenaran dan kasih.

Brandon D. Smith adalah asisten profesor teologi dan Perjanjian Baru di Cedarville University, direktur editorial untuk Pusat Pembaruan Baptis, dan pembawa acara podcast Gereja Grammar.

What do you think of this translation? Want to see CT do more? Interested in helping us improve the quality and quantity? Share your feedback here