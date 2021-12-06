現在，約翰尼·貝瑞正在思考如何在太空中給植物澆水。

他在美國太空署工作，協調那些設計實驗的科學家和那些進行實驗的太空人之間的溝通。今年12月，貝瑞和他的團隊將向國際太空站發送一個名為XROOTS（暴露根部的在軌測試系統）的專案。在距離地球248英里處環繞著的太空人，將測試在零重力下澆灌植物的新方法。

美國太空署希望在未來幾年內再次將人類送去月球，跟著通過載人的火星任務，為未來的火星探索以及可能有一天在那裏居住而奠定基礎。如果這計劃實現的話，太空人將需要蔬菜，貝瑞正在幕後為太空探索計劃做那部分工作。

這都是長期計劃的一部分，來自阿拉巴馬州38歲的五旬節派信徒貝瑞認為這是上帝計劃的一部分。

他說：“當我越來越多看到科學，越來越多看到科學裏的秩序，我就越來越多看到上帝在我生命中的奇妙作爲，祂是如何看待所有最小的細節，並確保他們在同一時間完美運行。”

但是，雖然上帝是秩序之神，但這並不意味著天意的軌跡是一條直線。無論如何，在貝瑞的人生中就不是這樣。其實他對自己去到阿拉巴馬州亨茨維爾 (Huntsville) 的馬歇爾太空飛行中心工作，感到相當驚訝。他沒有去過合適的學校學習，甚至沒有從合適的專科開始。如果事情不是那樣進展的話，他可能成爲一名醫生。他同樣可能成為一名傳教士。

就在短短幾年前，他是一名教師。

但現在貝瑞看到自己在一個基本上是世俗的工作場所，在一些宇宙中最深和最複雜的實驗中，他是坐在前排座位的一個基督徒。在這一切，他看到上帝的指紋。

貝瑞說：“我知道我所處的位置是上帝為我預備的機會。祂要以某種方式用這個來榮耀祂。我的問題是，‘上帝啊，祢要做什麼，祢要怎樣使用我？’”

這種思維方式，他可以追溯到他少年時發生的事情。他的父親在他13歲去世。當他的哥哥姐姐們搬出家門時，孤獨感籠罩著他。但隨後在阿拉巴馬州歐佩利卡（Opelika）的神召會（Assemblies of God），一位新的青年牧師將他送上了一條新的軌道。

丹·查普利克 (Dan Chaplick) 幫助貝瑞看到自己的潛力——渴望知識、渴望為人民服務。貝瑞相信上帝呼召他去事奉，就去了在佛羅里達州萊克蘭（Lakeland）的東南大學，攻讀青年事工和教牧事工。當他不在上課時，就忙著在教會事奉。

但他不快樂。他現在說：“我討厭那樣子。我想做一些不同的事情， 我不知道那究竟是什麼。”

他猶豫地決定攻讀生物學/醫學預科學位。

東南大學榮譽級學院（School of Honors）院長戈登·米勒（Gordon D. Miller）表示：“當約翰尼測試不同的學術和職業選擇時，他一直意識到並相信上帝有一個遠遠超出他當時所理解的計劃。約翰尼堅定不移地繼續下去。”

當他接近學位的終點時，貝瑞開始質疑上帝究竟要他做什麼。他祈禱，感到被呼召去從事教學行業。他覺得他想成為學生的基督徒榜樣。但在獲得第一份教學工作之前，他攻讀教牧領袖碩士學位。

在回顧中，貝瑞說到當時他內心就像在爭戰，究竟愛上帝還是愛科學。他擔心，太深入科學會使他離開上帝，儘管他知道科學是理解上帝如何運作的一種方式。

在他的第一篇教牧領袖論文中，他做了對《創世記》1:1的解經。他腦子裡的燈泡亮起來。

他說：“對於我個人來說，這是一個美麗的時刻，我意識到我可以服事上帝，我可以深入到任何祂要我深入的地方，但我仍然可以看那環繞著我的自然世界的美麗，並尋求瞭解它如何運作的絕對核心。”

得到釋放後，他成為了一名高中數學和科學老師。他喜歡這職業生涯，如果不是在LinkedIn上的一個帖子吸引了他，他可能會繼續下去。

一位老朋友接受了美國太空署的工作，就要搬到亨茨維爾。貝瑞主動提出了一些建議，有關如何與該地區的人聯繫，並開玩笑地在最後一行加了一句，說如果美國太空署請人的話，請告訴他。

這位朋友回信說：“把你的簡歷寄給我，因為有一個職位，你會非常適合。”

貝瑞以為這是個玩笑，或者她誤解了他的經驗和資歷。但幾星期後，她再次寫信給他，並重複了這一請求：“我現在就需要你的簡歷，因為他們即將就這個職位做決定。”

他回答說：“我沒有為美國太空署準備好的簡歷。”

她叫他只要把他有的簡歷送過去。令他吃驚的是，他接到一個電話。在朋友的幫助和懇切的禱告下，他得到了一個工作邀請。經過禁食、祈禱和尋求朋友的建議後，他確信這是上帝要他接受的工作。

現在，作為一名專業的操作控制員，他幫助計劃太空人的日程，並為他們要做的實驗做準備，如新的灌溉方式，這將有助於推進太空探索。

他說：“在他們開始要做的事情之前六個月，我們已經知道其内容了。我們知道他們將要進行什麼科學實驗。你希望的是，在你面前發生的事情會按照你所期待的方式發生。”

若不然，他的崗位就是要讓事情歸回正軌。在這時候，知道有一位上帝在管理著他的日子並把混亂變成秩序——這帶給他平安。

他説：“若非我的信仰，我不知道我能做我這工作。做這項工作，並在這個極高的水準上做這項工作，壓力太大了。這種期望可以不斷地磨損著你。”

東南大學自然科學系主任艾美·佛蘭克林 (Aimee Franklin) 最近邀請貝瑞回去和學生交談。她覺得有關畢業生應該如何在職業生涯上遵循上帝的領導，貝瑞是一個很好的例子。

她說：“你不必一畢業就搞清楚。那條路並不總是從 A 到 B。有時它四處走動。”

查普利克認為貝瑞是上帝把他帶到歐佩利卡作青年牧師的一個重要原因。當他看著上帝對貝瑞的引導時，他感到很自豪。

他說：“今天，我看到一個人已經進入自己的領域——關懷、仁愛、憐憫、可親和真實。”

貝瑞為這一切感謝上帝。

他祈禱說：“上帝，祢真的是秩序之神，祢使我的生命有序。”

亞當·麥金尼斯（Adam MacInnis）是加拿大的記者。

翻译：元鵬

責任編輯：吳京寧

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