本周（原文发表于2021年11月4日——译注）因为有两个纪念活动——11月1日的万圣节和11月7日的为受迫害教会的国际祈祷日（IDOP）——代表了一种新的神圣周。它们一起提供了一个机会，以纪念我们在海外的为信仰而受苦的基督徒弟兄和姐妹。

生活在海外的基督信徒在许多地方面临着极端的环境，以及缓慢滚过的镇压，将信徒们碾压。这些日子提供了一个机会，让我们暂时放下手中其他事项，纪念他们、致力于倡导他们的权利，并通过帮助其他因不同信仰而受迫害的人，来纪念他们的牺牲。(在下面的侧栏中，我提供了三条要遵循的规则。)

基督徒经常受到人身攻击。一个令人震惊的趋势是针对基督徒的恐怖主义暴力。根据我20多年的外交工作经验，我认为这代表了全球教会面临的最大挑战。

像塔利班、ISIS和基地组织这样的恐怖组织，手上都沾有基督徒的血。在无人管理或管理不善的国家，教会蓬勃发展，但恐怖分子也可以肆无忌惮地袭击。动机各不相同——包括对基督教的敌意、对资源的嫉妒、纯粹的犯罪行为，或以上所有这些。但无论如何，恐惧笼罩着整个社区。

例如，“博科圣地”（Boko Haram）在尼日利亚对基督教徒的暴力行为，因其严重性和它所伤害的基督教人口的规模而引人注目。博科圣地烧毁教堂、谋杀牧师，并摧毁了城镇。此外，在被绑架、被强迫改变信仰和被逼结婚时，尼日利亚的基督教女孩面临着肉体和精神上的强奸，例如利亚·沙里布（Leah Sharibu）所遭受的。

当然，有些政府也仍然在进行迫害。共产党中国是世界上最大的迫害基督教徒的国家。信仰和实践自由的空间正在迅速消失，取而代之的是推崇习近平主席的强制意识形态，并由警察和推土机强制实施。由于资源充裕，共产党政权想要压制拥有7000万人口的中国教会。

在其他地方，朝鲜抨击任何独立的基督教活动。在缅甸，军方对以基督教为主的少数民族和宗教少数群体的战争已经升级。伊朗积极迫害福音派，而阿尔及利亚针对皈依者教会的新运动玷污了中东地区曾经的一个亮点。在整个阿拉伯世界，皈依基督教通常是非法的，仅仅是因为一个人在遵循自己的良心，就会把这个人单划出来。

而在此方面基督徒并不孤单。几乎在每一种情况下，当基督教圣徒面临迫害时，其他人也会因为他们的信仰、宗教活动或信仰团体的成员身份而受到伤害。

有时对于其他信仰的迫害超过了基督徒所经历的。例如，中国对宗教的战争还针对西藏佛教徒和维吾尔族穆斯林，对其进行种族灭绝式的报复。也许出乎意料，穆斯林在全世界的政府镇压中首当其冲。除了穆斯林受迫害外，其他感受到迫害影响的群体包括巴哈教徒、印度教徒、锡克教徒和无神论者。

这些纪念日提供了一个机会来反思那些来自我们社区和来自其他人的痛苦。虽然《圣经》没有使用“人权”一词，但我们发现尊严和正义的全球概念交织在一起。先知以赛亚宣告，“学习行善，寻求公平，解救受欺压的；给孤儿伸冤，为寡妇辨屈”（赛1:17）。加拉太书第6章9-10节宣告了帮助每个人的责任：“我们行善，不可丧志 ... 所以，有了机会就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。”

基督在《马太福音》第25章的“这弟兄中最小的一个”的背景下明确提出了这一点。在这里，耶稣挑战他的追随者（以及今天的我们）去帮助陌生人：“因为我饿了，你们给我吃，渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了、你们看顾我；我在监里，你们来看我。”他最后说：“我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。”我们在《路加福音》第10章中的好撒玛利亚人的比喻中发现了类似的主题。尽管信仰和国籍不同，那位英雄还是帮助他的邻居，耶稣最后说他的追随者应该“去照样行”。

谁是在宗教自由方面“最小的一个”？谁是我们的邻居？任何因信仰而面临酷刑、殴打、监禁甚至死亡的人就是。为了真正关心我们的全球邻里，像爱我们自己的邻居一样爱他们，我们应该为他们以及为我们信仰中的兄弟姐妹大声说话。对邻居的英勇之爱要求基督徒为人权而战，并帮助受苦的人，包括我们自己和其他人。

宗教自由的国际环境是令人沮丧的。我们必须现在就开始这项工作。恢复对宗教自由的尊重将需要几十年，甚至几代人的时间。借用尤金·彼得森（Eugene Peterson）的话说，成功将需要在同一个方向上长期顺从。已故国会议员约翰·刘易斯（John Lewis）关于在美国争取民权的论述，当然也适用于倡导国际宗教自由：“我们的斗争是一生的斗争，甚至可能是几代人的斗争，我们每一代人都必须尽自己的责任”。

虽然大多数人无法前往前线，但所有人都可以坚定不移地祷告，坚持向我们的民选领导人请愿，要求他们采取行动，并支持致力于推进所有人的宗教自由的组织。此外，还有一些资源可以用来教育信徒了解事实，在祷告中引导他们，并帮助他们有效地向政策制定者倡议。很好的例子包括“开放之门”（Open Doors），“斯提反联盟”（Stefanus Alliance），CSW等等。

许多教会在复活节前的神圣周举行纪念活动，每天提醒人们耶稣为全人类做出的牺牲。为了纪念在万圣节和为受迫害教会的国际祈祷日（IDOP）之间拟议的新圣周，让我们记住那些现代圣徒遭受身体暴力的最简单的原因：他们的基督教信仰。

在这一周里，在记住我们的兄弟姐妹如何需要我们的帮助的同时，我们可以为我们来自其他宗教传统的全球邻里祷告，他们也在呼唤着我们的援助。教会对上帝之爱的最好见证，莫过于倡导所有人的宗教自由。

诺克斯·泰晤士（Knox Thames）在奥巴马和特朗普政府中都担任过国务院宗教少数群体特别顾问。他目前正在写作的著作是关于在21世纪对抗宗教迫害的战略。你可以在Twitter上关注他@KnoxThames

“直言不讳”（Speaking Out)是《今日基督教》的客座意见专栏，（与社论不同）不一定代表杂志的观点。

翻译：JJW

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