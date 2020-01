Colegas na Seleção Brasileira, Firmino é Batizado por Alisson

Milhões de torcedores cristãos estão comemorando a maior jogada fora de campo do famoso jogador brasileiro de futebol Roberto Firmino: ele entregou sua vida a Cristo.

Menos de um mês depois de marcar o gol da vitória no Mundial de Clubes da FIFA, Firmino confessou sua fé e foi batizado em uma piscina por seu colega de time no Liverpool Football Club, Alisson Becker, e pelo músico cristão brasileiro Isaias Saad. Firmino compartilhou um vídeo do batismo em seu Instagram na quinta-feira, tendo mais de 3.2 milhões de visualizações em um dia.

“Dou-lhe meus fracassos e também minhas vitórias. Meu maior título é o seu amor, Jesus!” Firmino escreveu.

O jogador de 28 anos é atacante do Liverpool, time da Premier League da Inglaterra que conquistou o título da Liga dos Campeões de Futebol da Europa em 2019, e também da Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2019.

Becker, que também é brasileiro, foi considerado o melhor goleiro da FIFA em 2019. Sua fé cristã é bem conhecida. Ele atribui seu sucesso como goleiro ao trabalho duro e à fé. "Você precisa se concentrar muito no futebol” — disse ele — “e acho que a fé também é importante. Se você acredita em Deus, sabe que precisa fazer o seu melhor em campo e colocar amor em tudo o que faz na vida”. Quando teve a chance de jogar pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo, ele postou no Twitter: “Realização de um sonho!!!” “Glória a Deus!”.

Becker foi encorajado a falar sobre sua fé pelo técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, um ex-jogador alemão, que teve uma forte experiência espiritual após a morte de seu pai em 1988, e a partir de então decidiu colocar em Deus sua confiança. Frequentemente, ele fala sobre sua fé em entrevistas.

“Ser crente, mas não querer falar sobre isso — não sei como isso funcionaria!”, explicou. “Se alguém me perguntar sobre minha fé, eu falo. Não porque eu me declaro como um missionário, mas, quando olho para mim e para a minha vida — e dedico tempo para isso todos os dias —, sinto que estou em boas mãos”.

Klopp e Becker conversaram sobre a fé que compartilham em seu primeiro encontro. Quando o Liverpool ganhou o título da Liga dos Campeões em 2019, Becker comemorou vestindo uma camiseta branca com uma mensagem desenhada à mão: uma cruz, um sinal de igual e um coração — “cruz = amor”. O logotipo está associado à Hillsong, presente em Liverpool.

Firmino, Becker e Saad vestiram versões oficiais da camiseta “cruz = amor”, da Hillsong, para o batismo, assim como os 40 (ou mais) amigos e familiares que se reuniram para assistir.

O vídeo conta com uma versão em português da música de adoração de Lauren Daigle, “You Say”, que diz “Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor / A Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou”. Após a imersão, Firmino aparece abraçando sua esposa, Larissa Pereira, enquanto Becker enxugava as lágrimas dos olhos.

“Se alguém está em Cristo” — escreveu Firmino, citando 2 Coríntios 5:17 — “é nova criatura”.

Pereira compartilhou fotos em seu Instagram com a legenda: “Espera no Senhor e confia / Espera, Ele vem, Confia, Ele vem / E faz um milagre”. E disse mais: “Eu e minha família serviremos ao Senhor”.

Firmino é o mais recente jogador brasileiro em um time britânico a fazer uma profissão pública de fé. Willian Borges da Silva, meio-campo do Chelsea, foi batizado no rio Jordão em junho. O ex-jogador do Liverpool Philippe Coutinho foi imerso em uma pequena banheira em outubro.

O Brasil viu um aumento recente nas conversões, com cerca de 31% da população que agora se intitula como evangélica.