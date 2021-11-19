本周，位于伊拉克库尔德斯坦的首府埃尔比勒（Erbil）的基督教飞地安卡瓦（Ankawa）被该自治区总理指定为具有行政自治权的官方地区。从下周开始，基督徒将直接选举自己的市长，并负责区域安全等事务。
总理马斯鲁尔·巴尔扎尼（Masrour Barzani）称安卡瓦是一个“宗教和社会共存的家园，也是一处和平的地方”。
埃尔比勒的迦勒底天主教大主教巴沙尔·瓦尔达（Bashar Warda）称这是一个“重要的战略决策”。
“我们对库尔德斯坦的未来充满信心，我们不仅鼓励基督徒留下来，”他告诉库尔德斯坦24频道，“而且还鼓励他们在这个地区投资。”
瓦尔达于1993年被按立为神父，2010年被祝圣就认目前的职位。自2003年美国入侵以来，伊拉克的基督徒不断流失。瓦尔达在库尔德自治区的主教区很快就成为一个天意的权宜之地。
从2014年开始，ISIS将基督徒赶出摩苏尔（Mosul）和他们在尼尼微（Nineveh）平原的传统家园，成千上万的人在埃尔比勒和安全的东北部其他城市避难。迦勒底天主教会在2003年有150万名基督徒，到现在估计只有不到27.5万名基督徒了。
瓦尔达长期以来一直在耕耘，以期扭转局势。
2015年，他建立了埃尔比勒天主教大学，并协调政府和慈善机构的救济援助。2017年ISIS被击败后，局势趋于稳定。
但自由并不仅仅来自于政治。两年前，基督教徒支持针对政治领导层的广泛民众抗议行动。
虽然该抗议行动受到暴力镇压，但却有一个令人鼓舞的成就，即根据一部旨在促进更好的地方、小党派代表权的新法律所提前进行的选举。
投票于10月10日开始，宗教配额使基督教徒在议会的329个席位中有5个席位。
然而，瓦尔达的基于巴格达的总主教呼吁基督徒抵制选举，因为担心有欺诈行为。
瓦尔达期望的是基督教的复兴。在教宗方济各3月到访的鼓舞下，他认为ISIS打破了支撑所谓伊斯兰教优越感的最基本的宗教和文化基柱。基督徒不再被看作是二等公民。
在7月于华盛顿召开的IRF峰会间隙的一次采访中，瓦尔达向CT谈及他对宣教士的欢迎、天主教向穆斯林作见证的方式，以及基督教在伊拉克影响力的恢复是否会导致未来的教会增长。
自从ISIS在伊拉克被打败后，教会面临的最艰难挑战是什么？
关于流离失所者，脑海中立即浮现的画面是散落的帐篷。但艰巨的部分不在于为他们提供食物、卫生设施或医疗用品。这并不容易，但这很明显的。
困难的是帮他们得回尊严。他们明白，ISIS是一个犯罪团伙。他们可以承受无辜者的伤痛，因为他们知道自己与这场争端毫无关系。
但他们的疑惑是“为什么”，但也是“现在怎么办”。
男人是家庭的顶梁柱。当他们坐着什么都不做，他们会告诉我：“主教，我们不想要钱，我们想要一份工作。我们要为我们的食物付出努力。”
假设有足够的援助来重建家园、教堂和学校，甚至提供就业机会，你已经说过，这还不够。
这些都没有确立公民权和多元化的基础。
这是真的。但是，如果没有住所、教堂、学校和工作，人们就会离开这个国家。然后就没有公民了。
有了重建的社区，你可以到政府去论宪法，捍卫人民在法律下的全部权利。两件事的联系就在这里。首先要有社区；然后再谈落实理想的问题。
在ISIS之前，当社区稳定时，你是否能够寻求自己的权利？
1400年来，有一种社会契约：伊斯兰教是国家的宗教，而你们是圣书的人民（People of the Book）。但要知道，伊斯兰教是真主的尊贵宗教，这意味着你是第二位。
《古兰经》中说，信仰伊斯兰教的人和不信仰伊斯兰教的人之间没有平等。是的，它说他们应征求你的意见。但我们是要“被保护”的人。这意味着我们总是在他们之下，不得不付出社会和经济代价。现在已经没有吉兹亚（jizia，伊斯兰统治下受保护群体所缴纳的人头税），但社会代价依然存在，并使你成为二等公民。
这在现今社会意味着什么？
天主教徒的婚姻有时会出现问题。一些配偶不愿意面对这些问题，而是采取简单的解决方法，比如皈依伊斯兰教，并立即离婚。他们不相信伊斯兰教，但宪法赋予他们带走孩子的权利。
那母亲呢？如果其中一个孩子不愿意怎么办？不，不，不，我们被告知，伊斯兰教是高贵的宗教。
这也意味着你不能传福音。如果有一个穆斯林来到你的教会，询问基督，你必须告诉他：“不行，走开吧；你是一个穆斯林。我是不允许向你传道的。”
现在在ISIS之后，我告诉穆斯林，“不，你们已经破坏了社会契约”。
对于现在来教会询问基督教的人，我们都接待。我们沟通，提供文字资料。当然，我把决定权交给他们。但我的责任是告知他们，在我们身上有个希望的源头。
伊拉克基督徒社区的其他部分是否已经意识到社会契约被破坏了？他们能采取相应的行动吗？
这取决于他们在哪。在巴格达和巴士拉是另一种情况。但在受ISIS影响的省份，我们可以告诉他们，“我们履行了作为基督徒的义务。你们呢？”
在您看来，巴格达和巴士拉的社会契约是否被打破？
没有，但他们的生活和挑战是不同的。他们生活在政党之间的政治争端中。这导致了安全方面的某种混乱，一些人欺负较弱的一方。以前有一些针对教堂和牧师的直接暴力，只因他们是基督徒。但近年来，更多是单纯的犯罪行为。
但伊斯兰教的优越感文化仍然存在？
是的，当然了。无处不在。在整个中东地区。
库尔德斯坦的穆斯林是否接受旧的社会契约已被打破？
当我与伊玛目族交谈时，他们说，ISIS不代表伊斯兰教。好吧，但你还没有给受害者写任何道歉信。他们说，“但是我们接待了你。我们欢迎你。”是的，但要写下来：我们对他们以真主的名义所做的事感到抱歉。这有助于避免历史重演。
如果他们能够接受你对这个新现实的理解，会发生什么事？
他们会在伊斯兰历史书中深入挖掘，发现哪里谈到了人的尊严，只是因为人是由真主创造的。然后就会改变他们的说话方式。他们会用《古兰经》来活出相互尊重的行为。
这将改变对宗教的论述，但普通穆斯林怎么办？
他们会更了解我们。
当我要求当局将教宗方济各的弥撒放在户外时，其中一个目的是要让穆斯林看到基督徒在教堂里做什么。这样他们就会意识到 基督徒 在那里不是为了跳舞和饮酒。基督徒 是安静的；他们庆祝；他们吟唱美丽的音乐。
我要求唱诗班的负责人选择穆斯林音乐家。选了他们10个人。这是一种接近对方的方式说：“这就是我。听我说。看着我。”然后他们可以看到我们的崇拜，并反复听到我们相信有一位上帝。
教宗方济各的访问是否改变了他们的心态？
我们的年轻人将体育场准备好，每天工作16个小时，持续了三个星期。活动结束后，媒体展示了体育场的照片，并说它很干净。这本来不属于我们的责任；收垃圾属于政府的责任。但是，媒体的照片说明，“这些人值得我们尊重”。
这意味着很多。
当你试图活出社会契约被破坏的事实，并在其他基督徒中传播这观念时，会有后果吗？
我们必须在对话中显出热情和耐心。
我去见极端的穆斯林，那些人不会想到我会在他们的家门口出现。我告诉他们，“我在这里。你愿意接受我吗？”
他们还没有直截了当的答案。他们回答说：“伊斯兰教是真主的尊贵宗教”。好吧，我尊重这一点，但让我们谈谈如何一起工作。
你怎样教导你主教区的基督徒，帮他们生活在这个新的现实中？
我们的地区接收了流离失所的基督徒，因为这里是安全的。这有助于我自由地实践我的信仰，而库尔德斯坦也相当支持。我们正与政府并肩工作，以实现基督教社区的可持续性。
我们有四所学校、一所大学和一所医院。这些提供了460个就业机会。正因我们能提供教育机会和保健设施，我们可以成为有影响力的人。而且我想在伊拉克提供最好的服务。
第一阶段是创建结构。第二阶段是与美国的大学合作，形成一个联盟。斯图本维尔方济各会大学（Franciscan University of Steubenville）已经作出回应。达拉斯大学也是如此。我们也在与贝勒大学协商。
这是一个漫长的旅程。但是感谢上帝，美国和全世界的基督徒的反应令人鼓舞。他们对我们正在做的事情有信心。
你是否欢迎宣教士到你所在地区作见证？
哦，当然。只要他们尊重这事实，这不是一块让基督徒转而皈依新教会的土地。
不幸的是，有些人来告诉我们，“我们会告诉你关于基督的事，因为你不认识基督”。他们怎么能这样说呢？他们应该说，“我们愿意与你分享信仰。”
是的，他们是受欢迎的。在我们这里他们有些人在大学里担任教师和教授。
这里的教会在人数上很薄弱。我们不希望进一步分裂。这里有九个教会，在过去三十年中，有超过15个福音派团体来到伊拉克。大家应该注重合作和协作。让我因你的信仰经验而被充实，你也因我的信仰经验而被充实。宣教士应该帮助我维持我的信仰，而不是削弱我。
如果我教区的任何一个人告诉我，“主教，我在这个新的社区里感到有生命力，”我说，“上帝祝福你”。但让他们公开地说出来。我不是审判他们的人。
一些西方传教士在穆斯林中工作。你如何建议他们加入你们的见证，帮助而不是伤害？
他们必须知道，在这里传福音是不允许的。我首先关心的是他们的安危。他们必须有智慧。
对我们来说，很遗憾有一次在垃圾桶里发现《圣经》。这不是关于分发《圣经》的问题，关键是你把它提供给谁。《圣经》是一个宝藏。
你以前说过，随着社会契约的打破，伊拉克基督徒现在有一个见证的角色——在他们的社会中成为宣教士。外国宣教士如何能很好地与你们配合？
来和当地教会在一起，准备提供帮助。
你将成为我们其中一所学校的老师——与穆斯林一起。你的榜样和奉献将吸引他们更多地了解你和你的信仰。当他们问你为什么离开美国时，你可以告诉他们，“我是一个基督徒。我相信耶稣基督，我的救主。他推动我来帮助你们，尽管你们不是基督徒。”这些种子会成长，他们会想知道更多，更多。
轻轻缓缓地来，就像圣保罗那样。要忠心。每当有机会谈论基督，他都会以尊重对方的心态来分享。
现在教会怎样对待那些对基督教感兴趣的穆斯林？
我们有关于基督徒是怎样的人的文字资料。我把这些给他们，他们读了，会带着更多的问题回来。
他们有可能加入你们，成为一名基督徒吗？
不，我们告诉他们，“这将危害你的生命。你不能这样做。”然后他们坚持。我们和他们一起团契六个月，也许一年，他们仍然坚持。我们有什么资格对他们说不呢？于是，我就给他们施洗。
我告诉我的神父们，“如果你们碰到这样的例子，上帝祝福你们，接着做下去吧。”
但我总是对询问者说得很清楚：这不会在法律面前、在身份证上改变你的宗教身份。这可能会使你自己与你的家人、部落陷入困境。但如果你准备好承担后果，上帝会保佑你。
他们是否能够留在伊拉克？
他们中的一些人秘密地留下来。有些人已经决定离开。
你的同事巴瓦伊·索罗（Bawai Soro）主教经过研究发现，自从伊斯兰教传入伊拉克以来，基督徒的人数从未增加。信仰不是一种竞争，但这种情况是可以改变的吗？基督徒是否可能不仅从ISIS的迫害中恢复，而且还能成长？或者说，你的命运只是接受一个正在萎缩的社区，你所能做的就是放慢萎缩步伐，以稳定为目标？
我将从最后一个问题开始回答。稳定，将带来一个良好的未来。这不仅是现实，而且是实际的。我不是一个一厢情愿的人，而是一个有盼望的人。有盼望意味着，如果我们一起努力工作，我们就能成功。在上帝的恩典下，我认为我们可以保留相当数量的基督徒，以及其中有影响力的领导人。
这些话里有希望。但是否也有一种伤感？
让我们面对现实吧：全世界有决心， 有毅力的基督徒越来越少。
我们是地上的盐。只要做一支蜡烛。基督徒注定不会成为最强大的群体，只是最具有影响力的群体。当然，生活在基督教徒占多数的地方是令人振奋的。但这些地方也有无数的挑战。
让我们持续守候在伊拉克，这个上帝所赐，相比下较为简易的大环境。
翻译： Pearlyn Koh
责任编辑：吴京宁
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