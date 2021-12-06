现在，约翰尼·贝瑞正在思考如何在太空中给植物浇水。

他在美国太空署工作，协调那些设计实验的科学家和那些进行实验的太空人之间的沟通。今年12月，贝瑞和他的团队将向国际太空站发送一个名为XROOTS（暴露根部的在轨测试系统）的专案。在距离地球248英里处环绕着的太空人，将测试在零重力下浇灌植物的新方法。

美国太空署希望在未来几年内再次将人类送去月球，跟着通过载人的火星任务，为未来的火星探索以及可能有一天在那里居住而奠定基础。如果这计划实现的话，太空人将需要蔬菜，贝瑞正在幕后为太空探索计划做那部分工作。

这都是长期计划的一部分，来自阿拉巴马州38岁的五旬节派信徒贝瑞认为这是上帝计划的一部分。

他说：“当我越来越多看到科学，越来越多看到科学里的秩序，我就越来越多看到上帝在我生命中的奇妙作为，祂是如何看待所有最小的细节，并确保他们在同一时间完美运行。”

但是，虽然上帝是秩序之神，但这并不意味着天意的轨迹是一条直线。无论如何，在贝瑞的人生中就不是这样。其实他对自己去到阿拉巴马州亨茨维尔 (Huntsville) 的马歇尔太空飞行中心工作，感到相当惊讶。他没有去过合适的学校学习，甚至没有从合适的专科开始。如果事情不是那样进展的话，他可能成为一名医生。他同样可能成为一名传教士。

就在短短几年前，他是一名教师。

但现在贝瑞看到自己在一个基本上是世俗的工作场所，在一些宇宙中最深和最复杂的实验中，他是坐在前排座位的一个基督徒。在这一切，他看到上帝的指纹。

贝瑞说：“我知道我所处的位置是上帝为我预备的机会。祂要以某种方式用这个来荣耀祂。我的问题是，‘上帝啊，祢要做什么，祢要怎样使用我？’”

这种思维方式，他可以追溯到他少年时发生的事情。他的父亲在他13岁去世。当他的哥哥姐姐们搬出家门时，孤独感笼罩着他。但随后在阿拉巴马州欧佩利卡（Opelika）的神召会（Assemblies of God），一位新的青年牧师将他送上了一条新的轨道。

丹·查普利克 (Dan Chaplick) 帮助贝瑞看到自己的潜力——渴望知识、渴望为人民服务。贝瑞相信上帝呼召他去事奉，就去了在佛罗里达州莱克兰（Lakeland）的东南大学，攻读青年事工和教牧事工。当他不在上课时，就忙着在教会事奉。

但他不快乐。他现在说：“我讨厌那样子。我想做一些不同的事情， 我不知道那究竟是什么。”

他犹豫地决定攻读生物学/医学预科学位。

东南大学荣誉级学院（School of Honors）院长戈登·米勒（Gordon D. Miller）表示：“当约翰尼测试不同的学术和职业选择时，他一直意识到并相信上帝有一个远远超出他当时所理解的计划。约翰尼坚定不移地继续下去。”

当他接近学位的终点时，贝瑞开始质疑上帝究竟要他做什么。他祈祷，感到被呼召去从事教学行业。他觉得他想成为学生的基督徒榜样。但在获得第一份教学工作之前，他攻读教牧领袖硕士学位。

在回顾中，贝瑞说到当时他内心就像在争战，究竟爱上帝还是爱科学。他担心，太深入科学会使他离开上帝，尽管他知道科学是理解上帝如何运作的一种方式。

在他的第一篇教牧领袖论文中，他做了对《创世记》1:1的解经。他脑子里的灯泡亮起来。

他说：“对于我个人来说，这是一个美丽的时刻，我意识到我可以服事上帝，我可以深入到任何祂要我深入的地方，但我仍然可以看那环绕着我的自然世界的美丽，并寻求了解它如何运作的绝对核心。”

得到释放后，他成为了一名高中数学和科学老师。他喜欢这职业生涯，如果不是在LinkedIn上的一个帖子吸引了他，他可能会继续下去。

一位老朋友接受了美国太空署的工作，就要搬到亨茨维尔。贝瑞主动提出了一些建议，有关如何与该地区的人联系，并开玩笑地在最后一行加了一句，说如果美国太空署请人的话，请告诉他。

这位朋友回信说：“把你的简历寄给我，因为有一个职位，你会非常适合。”

贝瑞以为这是个玩笑，或者她误解了他的经验和资历。但几星期后，她再次写信给他，并重复了这一请求：“我现在就需要你的简历，因为他们即将就这个职位做决定。”

他回答说：“我没有为美国太空署准备好的简历。”

她叫他只要把他有的简历送过去。令他吃惊的是，他接到一个电话。在朋友的帮助和恳切的祷告下，他得到了一个工作邀请。经过禁食、祈祷和寻求朋友的建议后，他确信这是上帝要他接受的工作。

现在，作为一名专业的操作控制员，他帮助计划太空人的日程，并为他们要做的实验做准备，如新的灌溉方式，这将有助于推进太空探索。

他说：“在他们开始要做的事情之前六个月，我们已经知道其内容了。我们知道他们将要进行什么科学实验。你希望的是，在你面前发生的事情会按照你所期待的方式发生。”

若不然，他的岗位就是要让事情归回正轨。在这时候，知道有一位上帝在管理着他的日子并把混乱变成秩序——这带给他平安。

他说：“若非我的信仰，我不知道我能做我这工作。做这项工作，并在这个极高的水准上做这项工作，压力太大了。这种期望可以不断地磨损着你。”

东南大学自然科学系主任艾美·佛兰克林 (Aimee Franklin) 最近邀请贝瑞回去和学生交谈。她觉得有关毕业生应该如何在职业生涯上遵循上帝的领导，贝瑞是一个很好的例子。

她说：“你不必一毕业就搞清楚。那条路并不总是从 A 到 B。有时它四处走动。”

查普利克认为贝瑞是上帝把他带到欧佩利卡作青年牧师的一个重要原因。当他看着上帝对贝瑞的引导时，他感到很自豪。

他说：“今天，我看到一个人已经进入自己的领域——关怀、仁爱、怜悯、可亲和真实。”

贝瑞为这一切感谢上帝。

他祈祷说：“上帝，祢真的是秩序之神，祢使我的生命有序。”

亚当·麦金尼斯（Adam MacInnis）是加拿大的记者。

翻译：元鹏

责任编辑：吴京宁

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