我真希望在我青少年时流行的那些有关性行为、约会的书籍还在手边，这样就可以看到15岁的我被哪些名言吸引。我敢肯定，其中一定有一份我手写的名单，上面标题为“我理想的未来丈夫”（不过老实说，上面可能仅有一个名字： 约拿单·泰勒·多马（Jonathan Taylor Thomas））。

在写作《反驳纯洁文化》（Talking Back to Purity Culture）时，我重读了再次买来的那些书。重温那些塑造我和同侪的话语，我感觉到，在我内化信念的重压之下，玻璃正在破裂。同时令我尴尬的是，我了解到许多以前我当作真理来接受的教导，都与符合《圣经》的性行为或神的恩典无关。

《在遇见妳的白马王子之前 》(Before You Meet Prince Charming)的作者萨拉·麦利（Sarah Mally）把女人的心描绘成一个巧克力蛋糕。如果有人在聚会前（即结婚前）把蛋糕吃掉了一块，这个蛋糕，即她在婚姻关系方面的价值，就因此不再是完整的了。在《每个年轻女子的争战》(Every Young Woman’s Battle）的引言中，司提反·阿特伯恩（Stephen Arterburn）警告女性读者说，每次男人与女人发生性关系，他都会取走“她的一部分灵魂”。

这些有关人类价值的教导，与人是按神的形象受造（imago Dei）的神学思想明显相违、不符合《圣经》的。与它们一样错误的，还有那些对所有遵行婚前守贞的人有关婚姻、美好性体验以及后代子女的虚假承诺。但是给我这个在教会长大的少年带来最大的压力的，或许是那种不断灌输的，认为女人要对两性双方的贞节要负责任的观念，。

肖恩蒂·费尔丹（Shaunti Feldhahn）和丽莎·赖斯（Lisa A. Rice）在《只写给年轻女士》(For Young Women Only)一书中报告说，“少年男子与他们强烈的肉体冲动作挣扎”,“许多男孩子没有感到能力或责任来抵挡性欲望”。她们对女性的忠告？“那些小伙子需要妳的帮助来保护你们双方。”

尽管这与耶稣的话正好相反，但我记得，我以前深信，女孩子要注意穿着及行为举止，并负有减少诱惑的责任，不然男孩子真的无法控制自己的性欲。这些书向我表明，性方面的过犯、诱惑，甚至性侵犯的责任，都完全落在了女性的肩上。我简直不敢相信，竟会看到有人藉著《圣经》经文夹带出某些谎言，使用的诸般诡方式，还有那如同胡萝卜一般在眼前晃来晃去的诱惑。我蜷缩起来。我哭泣。有一次，我还把一本书扔到房间的角落。

越来越多的保守的基督徒对福音派在处理性、婚姻和性别问题的方式感到极大不满。我们看到，这些有害的、不合《圣经》的教导为时已久，一种亟需的对其再审视正在兴起。

《性事的大解救》一书的作者及博主希拉·雷·格雷戈瓦（Sheila Wray Gregoire）发觉，随着她更多地了解基督徒女性在婚姻中的经历——包括通过关于婚姻满意度、信仰和对性的看法的一项大规模民调——自己的观点在改变。

“去年我花了很多时间撤下旧的博文，要求不要再出版我早期写的书。”她告诉我说，“我正在重审和改进。我想确保我提供的资讯是真正健康的。”

她希望其他受欢迎的基督徒作家，包括 艾默生·艾格里奇斯（Emerson Eggerichs）（《爱与尊重》（Love & Respect）的作者），和《每个男人的争战》（Every Man’s Battle）的作者司提反·阿特伯恩和弗雷德·斯托克（Fred Stoeker），也同样不要再倡导她认为是对性与婚姻关系错误并有害的信息。

即使我们把目光投向了过去教学的缺点和错误，也没有阐明我们应该教什么。如果放弃90年代纯洁文化的信条，我们应该教我们的孩子什么有关性这课题呢？

传授明辨力

我最常被问到的是“我能给我家的青少年买什么书？”书是有形的。我们可以触摸它们，推荐它们，在它们的页面作折角。如果你在纯洁承诺卡上签名，您可以把它放在家庭的布告板上或日记本内。如果你买了一枚纯洁戒指，你可以每天戴在手指上。我们喜欢把顺服的象征握在手中。

但我担心的是，在我们试图改革过去的教导时，我们很容易掉入把旧规则换成另一套新规则的陷阱中，并把它们作为所有信徒对智慧、顺服和基督教的新定义。

这些新规则可能看起来不同，但它们很快就会变成教条和不符合《圣经》的。此外，关于一些黑白分明的规定——比如是否能与不是配偶的人亲吻，还有青少年多大时可以开始约会——会减少我们学习神的话语、操练明辨力和培养我们个人信念的需要。

当然，儿童和青少年需要引导，建立家庭规则和结构是明智的。但是，如果我们假设青少年自己无法克服这些问题的话，我们就低估了他们。给他们一个机会。（你最后还是可以使用你的否决权！）与订定规则相比，交谈可能会让他们畏惧，但最终这种交谈会提供给你的孩子一些工具，让他们能以智慧和明辨力来解决这些问题，即便是以后他们不在你的看顾之下。

纯洁文化始于《圣经》的概念。圣洁是《圣经》所强调的，就如对奸淫的警告也是在《圣经》里。但我想，如果我们不是把教会青少年团契变成另一场关于约会与求爱的辩论，而是一起深入研究神的属性，那么对于我们许多人来说，结果会有什么不同呢？或者，如果我们没有举行一场关于端庄服饰的时装秀，而是仔细研究福音书和基督的一生。将某些思想从《圣经》中抽出来并过分强调，不仅可能会造成误解，也有可能创造出我们自己版本的基督教、正义甚至救赎。

当我在高中教英语时，学生们经常问：“考试会考什么？”问到后来，我就不再给他们考试，而开始要他们写报告和作专题研究。这让他们思考更深入及细微，当然，要做更多的工作。不仅是学生喜欢清楚、直接的答案。作为一名老师，我也会发现，打开一本小说，直接告诉学生们该怎么想、解释世界观，与我们一起读课文、要求他们自己去搞清楚相比，要容易得多。虽然用后者的方式来教细腻和有思想的文学要花更多的时间、用更多的讨论和会有更多的挫折感。但最终这都是值得的。

明辨能力不是一蹴可成的。如果我们用一系列新的“该如何”、“不该如何”的书籍和研讨会来取代纯洁文化，我们就又回到同样的模式中。当我们的孩子还小的时候，我们会在冰箱上贴一份规则清单。孩童需要明确的指导。因为他们仍在成长学习，没有如成年人的明辨力可用来思考问题。清单上的一些规则可能没有在《圣经》里，比如“先收拾好你的玩具，然后再拿出另一套新的”，或是，“晚餐前不准吃甜零食。”但作为成熟的基督徒，我们就不能只吃奶而已。

“凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩；唯独长大成人的，才能吃干粮，他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。”（来5:13-14）。

教会不需要一套新的、更好的性问题规则。我们需要的是塑造我们的灵命。当我们把难解的经文、灰色地带分解成《圣经》以外的规则时，不论是保守的还是进步的，我们就剥夺了基督徒一起讨论、深入思考、反复斟酌神的话语，并效法基督的样式的机会。

不断归正（Always reforming）

格雷戈瓦的新书中有一句话说，“有一点对我们的文化是很重要的，就是我们能面对我们造成的损害——即使那是个意外——我们就能朝耶稣想要赐给我们的丰盛生活前进。”我丈夫埃文（Evan）甚至建议，这个过程可以引用新教改革运动（Protestant Reformation）的口号，即“不断归正”（semper reformanda）。

我们必须愿意谦卑地回顾我们所信的和领受的。我们“不断归正”的目标，是更加紧密地遵循神的话语和效法耶稣基督祂自己。需要改革的不是神，而是我们自己的心和理解。

不久的将来，我们会回顾这段教会历史，正是在此其间基督徒决定重新评估纯洁文化，并发现某些评论误解了福音、钟摆的摆动需要调整。我的书将出现在这名单上。许多其他的书也会。但这就是我们不断归正的方式。

我们虽然是不完美的门徒，但仍然不断努力地去更认识神和祂的话语。在这条路上我们会犯错，这需要定期反思。重估。归正。谦逊不仅是初信重生时需要的，也是整个基督徒生命所需要的。

对我们一切所做，所说和宣扬的，我们必须花时间后退一步问自己，“这真是属基督的吗？”这虽会令人精疲力竭，但却是神圣的工作。

雷切尔·乔伊·韦尔彻（Rachel Joy Welcher）《回嘴纯洁文化：重新发现忠实基督徒的性关系》一书的作者，也是《探究》(Fathom)杂志的专栏作家和编辑。

翻译：江山

责任编辑：吴京宁

[ This article is also available in English and 繁體中文. See all of our Chinese (Simplified) (简体中文) coverage. ]