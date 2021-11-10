《圣经》中有很多经文谈到它的目的和权威。其中大家最熟悉的经文应该是《提摩太后书》第3章16、17节，保罗写道，“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的， 叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。”

对于担任东南浸信会神学院英语和思想史副教授的马修·穆林斯（Matthew Mullins）来说，这样的经文确实是信徒阅读神的话语时不可或缺的指南。但他认为，问题出在对于一些词汇的解释趋于狭隘，比如 教训、 督责、 纠正 和 教导 等，这会误导我们把《圣经》单纯当作一本要相信什么以及该做什么的使用手册。

在《享受圣经：从文学的思路来爱圣经》（Enjoying the Bible: Literary Approaches to Loving the Scriptures）一书中，穆林斯展示了《圣经》的指导方式是如何触及我们的理性和情感的。换句话说，这就像诗歌和其他类型的文学作品，它不仅在对我们的理智说话，同时也在激发我们的情感。洁西嘉·胡滕·威尔逊（Jessica Hooten Wilson）是一位作家，也是达拉斯大学专门研究神学和文学的学者，她与穆林斯谈到诗歌是让我们能更能享受神和祂的话语的途迳。

你希望这本书会有什么样的读者？

我试图交流的对象，是任何可能会这样说的人，“我想拿起这本古老、多元、了不起的著作， 享受阅读它的乐趣。”我也是写给我那些福音派的学生和朋友，他们和我一样，倾向于以一种把资讯和教学置于享受之上的方式来思考《圣经》的目的。

老实说，这本书也是写给我自己，一个心里面喜欢在 Netflix 上追剧， 而不是深究《圣经》的人。我期待着喜欢的乐队所发行的新专辑，远过于期待阅读福音书。我知道本不应该是这样，但事实就是如此。所以我写这本书也是一种属灵的操练。

你在书名中用了 享受（enjoy） 这个词。“享受”《圣经》是什么意思？这与你喜爱 Netflix 一样吗？

最初书名的意思大概是，“如果你不喜欢诗歌，你就不能理解《圣经》”。这比我们最终选定的更具争议性。但基本上，我认为“享受”《圣经》，就是读的时候有喜乐。然而，我的信念并不是说我们应该把享受《圣经》当作最后的目的。在理想的情况下，通过学习享受神的话语，我们培养的是更多地享受神祂自己。

你想为何许多信徒很难愉快地阅读《圣经》呢？

和我一样，我大多数的学生都是在教会里长大的，教会里对《圣经》非常尊敬。部分原因在于，我们很容易相信它就像是一本使用手册，会为生活中应该做的事情提供实际的指导：我应该上大学吗？我应该去这个教会，还是那个教会？我应该嫁给这个人，还是那个人？当你翻阅《圣经》时，如果只是寻找这类问题的答案，那将会剥夺你阅读的乐趣。因为你总是担心你会不会读错。

在本书的引言中，我也谈到我们倾向于把《圣经》的内容视为如此狭隘。事实上，它集合了各式各样类型的题材和文学形式。因此，是我们误解了应该如何去阅读它。我写这本书的一个目的，就是试图改变我们对《圣经》是本什么样的书的理解，以及了解这一理解上改变意味着什么。

Image: Alex Boerner

如果《圣经》不是使用手册，那它是什么样的书呢？我们应该采取什么样的方式去阅读它呢？

我想说的是，《圣经》 不仅是 一本使用手册——即使我们在阅读智慧文学中一些最有诗意的章节时，我们仍然可以直接从其中得到教诲，或至少有时是这样。我的观点是，如果我们只是寻找实际的东西，那种“我应该如何过我的生活”的教导，那么我们将错失了一个重要的层面，就是让这些章节 指导 我们，意味着什么。它们不只是试图训练我们的理性。它们还试图教导我们的欲望和情感。这就是文学成分的功用。

在我的引言中，我用《诗篇》119章105节作为例子：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”这里对我们的理性有一个明确的教导：你应该在不确定的时候咨询神的话。我的论点是，如果这就是这《诗篇》打算传达的全部信息，那么它就会用直截了当的训诫来表达。但是，它却用这种充满诗意、隐喻的语言在潜移默化中传达这种渴望。

因此，这段经文不仅仅是教导我们要做什么。它也训练我们渴望《圣经》的文字，这是它给出的“指令”中非常重要的部分。我想阐明的，要远远超过将《圣经》形容成是指示与渴望、欲望、喜悦等其他的组合。我要说，《圣经》的教导形式本身必然使其他这些成为 必要。

读诗歌怎么能训练我们以这种渴慕和喜乐来读《圣经》呢？

我们与诗歌的挣扎，不仅仅是一个征兆，表明我们不知道该如何读《圣经》，也显示我们并不总是完全了解我们自己是什么样的生物。在重新训练我们的眼目和阅读习惯方面，诗歌之所以如此宝贵和有效，是因为在我们意图将经文简化成一条简单信息或一个明确指示时，它经常使得这一企图不能得逞。

当我第一次研究《圣经》中诗歌的成份时，我厌恶那让我困惑的部分。但我现在欣然接受它。我想，“或许我对有些事情看走了眼。也可能我的阅读和思考方式需要作些改变。”

读诗歌比普通散文更需要全神贯注。每当你重读一首诗时，总会发现新的东西，又多一些，再多一些。既然有限的凡人所写的诗尚且如此，那么《圣经》的文字更是这样，这些经文已经久经岁月，并将继续从根本上改变着人们的生命。

你所讨论的实践法之一是沉思地阅读《圣经》。对一位可能不熟悉这种传统的新教基督徒，以这种方式阅读《圣经》，从中必须获得什么？

我从小就被教导要对《圣经》给予高度尊重。我父亲拥有神学学位，他牧养一间教会。在星期天早上，以及星期三、星期天晚上，我们都聆听对神话语的详尽阐述。我上过一所神学观念很保守的浸信会学院，它们把《圣经》当作权威。我非常珍惜这段成长的背景。

然而，身为一个来自相对保守的福音派传统的人，我希望提供一个途径或某些渐进步骤，使读者了解更反思和深思的方式，例如 圣言咏读法（lectio divina）。在如何看待《圣经》诠释方面，如果我们能有更多地的改变，能以读诗的方式阅读《圣经》，我们就越能思考它的优美，感受到它在牵动我们的情感，而不仅仅在于注意它的指令。

这还有一个额外的效果，就是让我们放松对确定性的把持，即便是稍微一点点，帮助我们成为一位更谦逊的读者——即使我们依然完全忠于《圣经》的权威。

如果当我们读《圣经》的时候，我们的情绪被触动，我们怎么知道这些情绪是否能信任呢？它们是不是也有可能扭曲而没有加深我们的理解吗？

我当然不想声称情感在某种程度上是理解的基础。我也不相信，所谓的真理的调配公式，能以某种形式，就是用这么多的情感，加上一些想像力，再加上这些许事实。

话说回来，我相信，当我们以具体和实际的方式阅读《圣经》时，美和情感的元素就会发挥作用。每当我们读一件文学作品时，甚至《圣经》本身，页面上的字句会吸引我们的想像力。这发生在无数不同背景和生活经历的读者身上。

对我来说，这就是真与美的结合。一旦我们的想像力被激发，我们就能与那文学作品产生连结或联系，正如将感觉和知识紧密地结合起来一样。这时就能产生真正的理解。

在现代基督教中，主要是由于启蒙运动，我们继承了一个过于理性的框架。我不赞成这样。我们不需要为了去理解事物而抛开我们的情感。事实上，把它们闲置在一旁反而会阻碍这个过程。

《圣经》叙述的背景是与我们现在不同的时空。诗歌和文学如何能帮助我们了解陌生的事物呢？

诗歌和文学的功能之一是帮助我们跨越不同的经历，这是借由邀请我们去认同我们还陌生的世界来达成。

在这本书中，我探索了早期清教徒诗人安妮·柏瑞丝翠 (Anne Bradstreet) 的创作。在柏瑞丝翠的诗《作者写给她的书》（The Author to Her Book）中，她把写作比作身为母亲的工作。尽管我从未当过母亲，但我偶尔也会经历柏瑞丝翠描述的脆弱性和自我怀疑，在她的创作过程中和作一位母亲时。因此，我觉得我可以认同她，尽管我们的经历可能会大相径庭。良好的文学作品就会营造这种氛围，促进这种跨越时空的联系。

特别要注意的是，完完全全地从别人的角度看这世界的那种完美的同理心是不可能的。试图认同不同经历的人有时会导致我们得出错误的替代物。但是文学仍然有很大的力量来告诉我们对陌生事物的想像。

如果你要给你的读者一个最主要的信息，那会是什么？

如果我能有一个期望的结果的话，那么读这本书的人会体验到另一种阅读《圣经》的方式。我从自己的教学经验中发现，诗歌和文学可以让我们成为更好的《圣经》读者。

但这不是终点。成为更好的《圣经》读者能使我们成为更爱神的人，另一方面，更爱我们的邻舍。

翻译：江山

责任编辑：吴京宁

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