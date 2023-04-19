“我想多谢上帝，我要将今天的荣耀、颂赞归给上帝。我要感谢你没有给我一路顺风，就是没有一路顺风，让我更懂得谦卑柔和。”

2023年4月16日，影星郑秀文（Sammi Cheng）藉著电影《流水落花》获得第41届香港电影金像奖最佳女主角奖及最佳原创电影歌曲奖，并在得奖感言中感谢上帝。郑秀文过去20多年曾六度被提名最佳女主角奖而未能获奖，因此当她在颁奖礼上接下奖项时，难免显得既兴奋又激动。

在芸芸香港艺人之中，郑秀文不是唯一的基督徒，但她确实是特别的一位。当不少基督徒艺人因着不同原因离开了公众视线甚至乎是放弃了信仰的时候，她却好像总在我们的不远处，不但陪伴着我们这一代香港人的成长，亦让我们见证着她的蜕变。





那些顺风的日子

“Chotto matte yo 爱心你不应一次尽倾……“，《Chotto等等》是一首改编自日文歌曲的粤语歌（chotto matte是日语”等等“的意思），郑秀文演唱此曲配上型格的舞步和走在潮流尖端的形象，当年风靡了不少香港的年轻人，也为郑秀文打开了百变天后的歌唱之路。她是曾在歌唱比赛中赢得铜奖的”王牌新秀“，出道后几年便凭著这首歌曲引起广大乐迷关注。其后郑秀文转了唱片公司，推出了多首耳熟能详的歌曲，如《舍不得你》、《放不低》、《默契》以及《终身美丽》等，这些专辑更直达双白金销量（即十万张以上）；她主演的电影如《百分百感觉》和《孤男寡女》也得到观众的喜爱，票房十分不俗，唱演俱佳使得她的事业在九十年代攀上一个又一个的高峰。

不过由于冒起得太快，当年她亦被冠以“臭四“的名号，意思是常发脾气、态度不可一世；郑秀文在后来的访问中也承认自己当年确实态度恶劣，得罪了不少身边的人，也为此感到内疚。顺风的日子确实为她带来不少知名度和收入，但相信她也想不到，空前的成功却会使她陷进另一个无底的深渊。

在抑郁症中遇见上帝

由于要为事业维持在高峰而打拼，郑秀文在2004年接拍了艺术电影《长恨歌》，希望能借此转型。她对自己的演出极度执着，而这份压力亦渐渐把她推向崩溃边缘。她说，当时她被一种莫名的恐惧和忧伤吞噬，对生命中的事情完全感到无力，却要继续装作坚强。电影完成后，她无法工作，足足销声匿迹了三年，那时候甚至传出她患上绝症的新闻。及后她回顾这段经历，她说自己知道当时的状况很糟糕，却做不了任何事情。她曾“一个月不照镜子，也可以七天不洗澡”；而她亦形容自己”好像生活在一个小木头箱里面，里面只有你一个人；你好像呼吸不到，也嗅不到外面的世界是什么样。”

处于生命的谷底之时，郑秀文听到有声音要她祷告，她便祈求上帝帮助，来拯救她。好几个月后，她奇妙地遇上了朋友，朋友便带她到教会的查经班研读神的话语。她的生命重整之旅由此展开，而她亦慢慢走出了抑郁症的阴霾。她在2007年更正式受洗加入教会。在她的受洗见证中，她写道：“上帝用了接近一千天的时间，让我彻底反省过去的生命。我看清了成功和金钱的真相，这些或许可以建筑我的生活，但却一点不能完满我的‘生命’。生命应该有更高尚的价值，在上帝的话里，我找到了明确的方向和定位。”

童话婚姻的第三者

写一次轰轰烈烈的见证并不困难，一个人心里所信总是离不开行为上的见证。复出后，郑秀文好像跟之前不同了，充满了能量，不但举行了演唱会，也推出了全新的福音大碟《信 Faith》，让大众认识基督教信仰。她亦开始为不同的慈善机构如世界宣明会和无国界医生担任大使，为它们募捐款项，并且随团亲身当义工。这种转变，除了我们目睹了，相信跟她早已分手好几年的男歌星许志安亦看在眼内。

他俩早在当新人时期便认识，并发展了一段长达十多年的恋情。虽然恋情一直没有正式公开，但在歌迷眼中，他们早已是一对，也被视为乐坛中的金童玉女。及后他们在2004年宣布分手，让不少人大失所望。在2009年的演唱会上，郑秀文不但邀请了许志安当嘉宾，亦把一首道出了基督教恋爱观的歌曲《不要惊动爱情》带上了舞台：“还没有相拥别意外，神教会我等待；待情流像细水，才去承诺你，拿一生兑换爱……”歌迷们便猜想她和许志安有没有复合的可能，而在2011年终于传来了好消息，他俩又走在一起了。拍拖两年后，他们结婚正式成为夫妇。许志安也在2017年受洗加入教会。

经过多年的离离合合最终走在一起，正当大家都以为这个童话故事有美好的结局之际，有传媒却在2019年播出许志安与女艺人黄心颖在车厢内亲热的片段，引起全城震惊。许志安在片段曝光后举行记者会，为自己的行为向众人致歉，并承诺反思自己的错误。事件发生两日后，郑秀文还没有出来回应，大家均十分担心她的状况。面对丈夫出轨，她最后选择了原谅，并与丈夫共同面对。她在IG贴出了哥林多前书十三章7-8节的英文经文（中文是“凡事包容， 凡事相信， 凡事盼望， 凡事忍耐。 爱是永不止息”），并写道 ：“幸福不只是一场场顺利美满，当中也有试炼，也一起去经历高低状况，让夫妻之间的感情厚度带领着前行，更要彼此走进对方的内心，一起正视各自的软弱，不放弃自己，不放弃对方，互相纠正，互相提点，在婚姻历炼中，我深信经历和教训一定会帮助重回正轨，生命更会更生。”她承认这是“最难挨的时刻”，但同时她和丈夫是以祷告作帮助，尝试一起跨过这个难关，尽力修补关系。事件发生的大半年后，有传媒捕捉到她和许志安结伴在超级市场买零食的画面，相信他们的关系已经雨过天晴。之后她在访问中被问到如何走过考验，她这样回答：“我的任何决定，跟信仰还有价值观都有很大关系，当然原谅、谅解跟修复是很好的选择，但未必适合每对夫妻。”

我们都是这样长大的

经历了抑郁症和丈夫出轨事件后，观众对她的喜爱有增无减，相信原因是她没有掩饰自己遇到困境时的心路历程，同时也让我们看见她是有血有肉、形象十分立体的一位艺人。及后她推出歌曲《我们都是这样长大的》，更引起了不少回响和共鸣。当中的歌词是这样写：“尘世内谁无畏惧？ 谁无心碎？谁无唏嘘？年年适应年年老去，而智慧是沈淀精髓……”相信没有生命经历的人很难说服听众，但郑秀文却做到了。

近年她在工作中作出了许多新尝试，走出框框去接触不同的人，包括与哲学团体《好青年荼毒室》合作，也在戏中担演从没试过的角色。在她获奖的电影《流水落花》中，郑秀文饰演了一位寄养家庭妈妈；她没有收取任何片酬，为的是帮助新晋导演完成电影。在人生这个阶段，或许她明白自己的能力和限制。过往的经历早已转化成演艺的养分，让她能够在这套电影中大放异彩，看过电影的人都对她刮目相看。而那个早于抑郁症时期转型成为正剧演员的梦，却不知不觉间实现了。

没有一路顺风，却因着信仰，人变得谦和成熟；走慢一点，却更能欣赏沿途风景的美丽。感谢郑秀文，让我们能够见证一位优秀艺人的成长。

Karen Wong是一名居于香港并热衷于思考文化及时事的基督徒作家。

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