「我想多謝上帝，我要將今天的榮耀、頌讚歸給上帝。我要感謝你沒有給我一路順風，就是沒有一路順風，讓我更懂得謙卑柔和。」

2023年4月16日，影星鄭秀文（Sammi Cheng）藉著電影《流水落花》獲得第41届香港電影金像獎最佳女主角奖及最佳原創電影歌曲獎，并在得獎感言中感謝上帝。鄭秀文過去20多年曾六度被提名最佳女主角獎而未能獲獎，因此當她在頒獎禮上接下獎項時，難免顯得既興奮又激動。

在芸芸香港藝人之中，鄭秀文不是唯一的基督徒，但她確實是特別的一位。當不少基督徒藝人因著不同原因離開了公眾視線甚至乎是放棄了信仰的時候，她卻好像總在我們的不遠處，不但陪伴著我們這一代香港人的成長，亦讓我們見證着她的蛻變。

那些順風的日子

「Chotto matte yo 愛心你不應一次盡傾…..」,《Chotto等等》是一首改編自日文歌曲的粵語歌（chotto matte是日語「等等」的意思），鄭秀文演唱此曲配上型格的舞步和走在潮流尖端的形象，當年風靡了不少香港的年輕人，也為鄭秀文打開了百變天后的歌唱之路。她是曾在歌唱比賽中贏得銅獎的「王牌新秀」，出道後幾年便憑著這首歌曲引起廣大樂迷關注。其後鄭秀文轉了唱片公司，推出了多首耳熟能詳的歌曲，如《捨不得你》、《放不低》、《默契》以及《終身美麗》等，這些專輯更直達雙白金銷量（即十萬張以上）；她主演的電影如《百分百感覺》和《孤男寡女》也得到觀眾的喜愛，票房十分不俗，唱演俱佳使得她的事業在九十年代攀上一個又一個的高峰。

不過由於冒起得太快，當年她亦被冠以「臭四」的名號，意思是常發脾氣、態度不可一世；鄭秀文在後來的訪問中也承認自己當年確實態度惡劣，得罪了不少身邊的人，也為此感到內疚。順風的日子確實為她帶來不少知名度和收入，但相信她也想不到，空前的成功卻會使她陷進另一個無底的深淵。

在抑鬱症中遇見上帝

由於要為事業維持在高峰而打拼，鄭秀文在2004年接拍了藝術電影《長恨歌》，希望能藉此轉型。她對自己的演出極度執著，而這份壓力亦漸漸把她推向崩潰邊緣。她說，當時她被一種莫名的恐懼和憂傷吞噬，對生命中的事情完全感到無力，卻要繼續裝作堅強。電影完成後，她無法工作，足足銷聲匿跡了三年，那時候甚至傳出她患上絕症的新聞。及後她回顧這段經歷，她說自己知道當時的狀況很糟糕，卻做不了任何事情。她曾「一個月不照鏡子，也可以七天不洗澡」；而她亦形容自己「好像生活在一個小木頭箱裡面，裡面只有你一個人；你好像呼吸不到，也嗅不到外面的世界是什麼樣。」

處於生命的谷底之時，鄭秀文聽到有聲音要她禱告，她便祈求上帝幫助，來拯救她。好幾個月後，她奇妙地遇上了朋友，朋友便帶她到教會的查經班研讀神的話語。她的生命重整之旅由此展開，而她亦慢慢走出了抑鬱症的陰霾。她在2007年更正式受洗加入教會。在她的受洗見證中，她寫道：「上帝用了接近一千天的時間，讓我徹底反省過去的生命。我看清了成功和金錢的真相，這些或許可以建築我的生活，但卻一點不能完滿我的「生命」。生命應該有更高尚的價值，在上帝的話裏，我找到了明確的方向和定位。」

童話婚姻的第三者

寫一次轟轟烈烈的見證並不困難，一個人心裡所信總是離不開行為上的見證。復出後，鄭秀文好像跟之前不同了，充滿了能量，不但舉行了演唱會，也推出了全新的福音大碟《信 Faith》，讓大眾認識基督教信仰。她亦開始為不同的慈善機構如世界宣明會和無國界醫生擔任大使，為它們募捐款項，並且隨團親身當義工。這種轉變，除了我們目睹了，相信跟她早已分手好幾年的男歌星許志安亦看在眼內。

他倆早在當新人時期便認識，並發展了一段長達十多年的戀情。雖然戀情一直沒有正式公開，但在歌迷眼中，他們早已是一對，也被視為樂壇中的金童玉女。及後他們在2004年宣佈分手，讓不少人大失所望。在2009年的演唱會上，鄭秀文不但邀請了許志安當嘉賓，亦把一首道出了基督教戀愛觀的歌曲《不要驚動愛情》帶上了舞台：「還沒有相擁別意外，神教會我等待；待情流像細水，才去承諾你，拿一生兌換愛……」歌迷們便猜想她和許志安有沒有復合的可能，而在2011年終於傳來了好消息，他倆又走在一起了。拍拖兩年後，他們結婚正式成為夫婦。許志安也在2017年受洗加入教會。

經過多年的離離合合最終走在一起，正當大家都以為這個童話故事有美好的結局之際，有傳媒卻在2019年播出許志安與女藝人黃心穎在車廂內親熱的片段，引起全城震驚。許志安在片段曝光後舉行記者會，為自己的行為向眾人致歉，並承諾反思自己的錯誤。事件發生兩日後，鄭秀文還沒有出來回應，大家均十分擔心她的狀況。面對丈夫出軌，她最後選擇了原諒，並與丈夫共同面對。她在IG貼出了哥林多前書十三章7-8節的英文經文（中文是「凡事包容， 凡事相信， 凡事盼望， 凡事忍耐。 愛是永不止息」），並寫道 ：「幸福不只是一場場順利美滿，當中也有試煉，也一起去經歷高低狀況，讓夫妻之間的感情厚度帶領著前行，更要彼此走進對方的內心，一起正視各自的軟弱，不放棄自己，不放棄對方，互相糾正，互相提點，在婚姻歷煉中，我深信經歷和教訓一定會幫助重回正軌，生命更會更生。」她承認這是「最難捱的時刻」，但同時她和丈夫是以禱告作幫助，嘗試一起跨過這個難關，盡力修補關係。事件發生的大半年後，有傳媒捕捉到她和許志安結伴在超級市場買零食的畫面，相信他們的關係已經雨過天晴。之後她在訪問中被問到如何走過考驗，她這樣回答：「我的任何決定，跟信仰還有價值觀都有很大關係，當然原諒、諒解跟修復是很好的選擇，但未必適合每對夫妻。」

我們都是這樣長大的

經歷了抑鬱症和丈夫出軌事件後，觀眾對她的喜愛有增無減，相信原因是她沒有掩飾自己遇到困境時的心路歷程，同時也讓我們看見她是有血有肉、形象十分立體的一位藝人。及後她推出歌曲《我們都是這樣長大的》，更引起了不少迴響和共鳴。當中的歌詞是這樣寫：「塵世內誰無畏懼？ 誰無心碎？誰無唏噓？年年適應年年老去，而智慧是沈澱精髓……」相信沒有生命經歷的人很難說服聽眾，但鄭秀文卻做到了。

近年她在工作中作出了許多新嘗試，走出框框去接觸不同的人，包括與哲學團體《好青年荼毒室》合作，也在戲中擔演從沒試過的角色。在她獲獎的電影《流水落花》中，鄭秀文飾演了一位寄養家庭媽媽；她沒有收取任何片酬，為的是幫助新晉導演完成電影。在人生這個階段，或許她明白自己的能力和限制。過往的經歷早已轉化成演藝的養分，讓她能夠在這套電影中大放異彩，看過電影的人都對她刮目相看。而那個早於抑鬱症時期轉型成為正劇演員的夢，卻不知不覺間實現了。

沒有一路順風，卻因着信仰，人變得謙和成熟；走慢一點，卻更能欣賞沿途風景的美麗。感謝鄭秀文，讓我們能夠見證一位優秀藝人的成長。

Karen Wong是一名居於香港並熱衷於思考文化及時事的基督徒作家。

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