回顾2023，堪为台湾MeToo元年，挑这时候写周杰伦真是如履薄冰！前有形象优质的王力宏人设崩塌，后有黑人陈建州卷入性骚扰风波，他们都是号称基督徒的大咖艺人，放眼望去，不知道还有哪颗未爆弹等着引爆？

最伟大的作品

今年周董重新回到我的视线（还好不是因为MeToo），他睽违6年推出的专辑《最伟大的作品》一举夺下IFPI（国际唱片协会）全球专辑畅销榜冠军，这是华语歌手历史上的第一次。

《最伟大的作品》真的是周董最伟大的作品吗？见人见智吧？但根据IFPI无疑它是全球卖得最好的一张专辑。 《最伟大的作品》甫推出，第一周实体加数位销量就高达500万张，销售额2千500万美元。

这是什么样的概念？

排名第２的韩国天团BTS“防弹少年”，专辑《Proof》发行第一周全球销量大约只有周董的一半（275.2万张）；Taylor Swift即便红得发紫，她的《Midnights》发行两个月后全球销量才赶上300万张，屈居第３。

“超屌！超狂！”（借用周董的口头禅）这样的成就对44岁的周董而言意义非凡！

周董在Instagram上兴奋地说：“歌曲虽然有语言之分，但艺术是没有的。”

粉丝经济

乍看之下，音乐艺术似乎真的没有语言的界限。但这份IFPI“全球”榜单，从第４到第10名，包括Stray Kids, ENHYPEN, BLACKPINK, TXT，加上第2名的BTS，全部都是K-Pop韩流的天下。

这份榜单其实透露出另一个更重要的信息：我们所处的时代是一个“粉丝经济”（Fan Economy）当道的时代。

“粉丝经济”的成型，通常要经过“人、作、粉、经”四个阶段：选定人设、生产作品、作品吸引粉丝、粉丝创造经济。

经营粉丝经济，走在时代最前沿的，要算是韩国的艺人团体，也无怪乎韩流满天下，这份榜单就是铁证。

21世纪的“粉丝经济”更像是以某种宗教信仰的姿态出现，想要粉丝忠诚，发挥极大化效应，必须让粉丝从消费者转化为信徒。

要激发信仰情怀，艺人就必须传递某种核心价值，让粉丝相信，从人设、作品、公关新闻、到社群媒体互动……都要指向这个核心价值，诚信以待，始终如一。

粉丝必须要在笃定的信仰中，方能产生如核能般的情绪及经济联锁反应。但如果MeToo事件发生，人设崩塌，就足以瓦解整个过程。

巿场庞大的华语歌坛，艺人如过江之鲫，保鲜期却愈来愈短，虽不乏巨星，行情多半开高走低，昙花一现，长青树本就不多。

但试问有哪个长青艺人6年没出唱片，回锅后还能卖到全球第一？从这个角度来看，44 岁老字号老招牌，绝对是奇葩中的奇葩。

回顾周董的长青艺人生涯，他经营的核心价值是什么？他到底给了歌迷什么样的信仰情怀？让粉丝听到《最伟大的作品》依旧砰然心动？这是本文以下所关注的。

一、“创造文化”的周董

听周董的音乐好像打开一扇“任意门”，自由穿古越今，游历世界，他努力地用音乐创作，带领听众认识并理解这个世界：

• 他带听众进入巴洛克街坊《米兰小铁匠》的心灵世界，体会古代打铁人的生活甘苦；

• 他跳进大峡谷，用一首《印第安老斑鸠》描述峡谷特殊地理背景，各种动物生态栩栩如生；

• 《止战之殇》的MV远赴海参崴取景，废墟中我们跟着音乐，从孩子充满未知恐惧的视角，反思大人的战争世界；

• 《爱在西元前》穿越回古巴比伦，书写一段深埋在美索不达平原的爱情；

• 他把失意的人带回家，用台湾特有的《稻香》治愈为生存打拼「各种飘」所受的伤；

• 他把写实的家暴情节，和父母破碎的婚姻关系放在《爸！我回来了》的旋律中，哭诉做儿女的无奈与悲哀；

• 他带着听众来到巴黎，遇见莫内、马谛斯、梵谷、达利、常玉、徐志摩……用《最伟大的作品》向古今中外艺术家致敬。

而所有作品中，最令我震憾的当属《以父之名》，当今华人流行乐坛，有谁会把罪人对上帝的忏悔当作题材，写进音乐里，来诠释“我真是苦啊，谁能救我脱离这取死身体”（参《罗》7：24）的无能为力？这首歌以西西里黑手党为背景，想像力棚爆！

周董对人性的描述真实而深刻，他努力地让我们看见生命的局限及可能，面对许多的人生难题，周董的歌也许没有答案，但他又认真、又热血的在音乐作品里描绘这个世界的各种面象！

创造文化能到这个地步也足够了。

二、在地球村与世界联结的周董

有人说周董复兴了“中国风”曲式，或许吧？ 《千里之外》、《青花瓷》、《本草纲目》、《烟花易冷》、《东风坡》、或《发如雪》……这些年华语流行乐坛里的确刮起一阵“五声音阶”的中国古风。

但如果爱国人士沾沾自喜，以为这就是周董价值，那便是以遍概全。只要接触够多周董的作品，就知道他的音乐并没有民族主义的边界，他的作曲技法包罗万象，自由徜徉于古典流行，东方西方的各种想像。

试问在当今华人流行歌手中，有多少人可以在创作里轻松把玩萧邦、莫札特、和柴可夫斯基（听听《琴伤》吧）？光是看周董弹钢琴，就知道他真的下过苦功。但如果你以为他只是古典乖乖牌，那就错了！

他那深富创意的饶舌（Rap）作品，近20年来在华人乐界独领风骚，他的“口齿不清”营造出一种模糊押韵的效果，竟能有效调和汉语发声和西方流行音乐线条的差异，堪称一绝！

在周董的创作里，举凡西洋古典乐、爵士、蓝调节奏（R & B）、嘻哈（Hip Hop）、饶舌（Rap)、民谣、乡村、摇滚、迷幻电音、散拍（Ragtime）、牙买加雷鬼音乐（Reggae） 、口技节奏（Beatbox）、还有中国风……信手拈来，巧妙融合！他的作品不仅有大胆的实验性，各种音乐元素的组合又仿佛天造地设，毫无违合感。

很少流行乐手可以像他，从地球村出发，却在浩瀚的音乐洋海中，与世界联结，那么自信肆意地添加东西方各种元素！这种音乐无国界的创意企图心，在他的作品中一览无遗，这也是周董作品的重要价值。

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三、知恩感恩报恩的周董

“如果我现在遇见耶稣，我会跟他说声谢谢，感恩祂让我拥有一个好妈妈。”周董在一次见证分享中如是说。

周董母亲早就是基督徒，为儿子信主祷告多年。

来自单亲家庭的周董，由母亲独立将他扶养成人，小时候在校的学习表现并不好，还一度被老师认为有学习障碍，淡江中学音乐科毕业后就出社会。在升学主义挂帅的亚洲社会里，这样的履历鲜有出路。

但母亲从未放弃他，她发现这个安静害羞的孩子，对音乐有相当敏锐的天赋，掏出所有积蓄买钢琴，一路鼓励他朝音乐兴趣发展。周董能有今天的成就，母亲功不可没。

为感念母亲的爱，周杰伦曾以母亲的名字“叶惠美”发行第四张专辑（2003年）。他写《听妈妈的话》：“别让她受伤，想快快长大，才能保护她”，真挚动人的孺慕之情溢于言表。

周母一直盼望将来的媳妇能有相同的信仰。在母亲的影响下，周董与基督徒女友昆凌交往、信主、结婚。

2015年的英国古堡教堂（Selby Abbey）婚礼至今仍为人津津乐道，王子公主美梦成真，教会内外圈粉无数。

不过，这段世纪大婚并非只有如梦似幻的肤浅美丽，他们走完了教会安排的全套SOP大餐：包括婚前接受台湾新生命小组教会的辅导，在顾其芸牧师的主婚下，交换誓词，信物，矢志婚后建立一个基督化的家庭。

这些年，我们看到婚后的周董的确远离绯闻，不再花边缠身，一跃成为“宠妻”模范生。 （希望这不是虚假人设啊！我们怕了！历史一再证明，把名人当成教会界的“面子担当”何其愚昧！）

无疑的，母亲对周董的影响是全面的。而周董也懂得感恩回报妈妈的付出，在婚前就和昆凌表达婚后与母亲同住的坚持（在今天的东南亚社会里也是不多见的）。今年夏天周董概念股“巨星传奇”，成功在港股挂牌上市，母凭子贵，叶惠美成为最大股东。

不只是对母亲，对于那些曾经帮助过他的哥儿们，周董也是“滴水之恩，涌泉相报”，只要有机会，就不忘提携自己的好兄弟。值得一提的是刘耕宏，早在周杰伦出道时最落魄的3年里，不离不弃地帮助他，也是基督徒艺人的刘耕宏把周董带进新生命小组教会（一间台湾有许多基督徒艺人参与的教会），在属灵道路上扶持他。

后来周董爆红，回头拉拔刘耕宏，邀他写曲，找他当电影监制，还免费代言他开设的健身房。

过去20年，周董成了一台戏给世人观看，他展现在大众眼前的，从作品到实际的表现——就是一个重情重义，知恩感恩报恩的周董，而且始终如一，这在演艺圈是难得的。

这些价值，成就了周董和他的传奇。

善终（Finish Well）

文章快结束时，传来亚洲披头四“五月天”假唱疑云的新闻，长久以来五月天传递的是：不服输，不妥协，坚持正义的价值。如果假唱属实，那又将是一个人设崩塌的案例。

感慨，在这个充满人设陷阱的文化里，善终（Finish Well）本身就是一个难能可贵的价值！

周杰伦纵横乐坛超过20年。 80后、90后、00后……都有属于他们的周董 “回忆杀”，周杰伦就是过去20年华人流行文化的缩影，影响巨大，诉说着好几代人的故事。

“我希望不要只是你的青春而已，我希望我是你的一辈子。我希望你们到老都还在听我的歌曲。”周杰伦曾在一次访谈中如此坚持。

且让我们拭目以待，周董是否因着他的信仰，坚守他的价值，直到最后！

王星然，美国密西根州兰莘华人基督教会（LCCC）长老，校园和职青事工领袖。

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