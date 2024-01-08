回顧2023，堪為台灣MeToo元年，挑這時候寫周杰倫真是如履薄冰！前有形象優質的王力宏人設崩塌，後有黑人陳建州捲入性騷擾風波，他們都是號稱基督徒的大咖藝人，放眼望去，不知道還有哪顆未爆彈等著引爆？

最偉大的作品

今年周董重新回到我的視線（還好不是因為MeToo），他睽違6年推出的專輯《最偉大的作品》一舉奪下IFPI（國際唱片協會）全球專輯暢銷榜冠軍，這是華語歌手歷史上的第一次。

《最偉大的作品》真的是周董最偉大的作品嗎？見人見智吧？但根據IFPI無疑它是全球賣得最好的一張專輯。《最偉大的作品》甫推出，第一週實體加數位銷量就高達500萬張，銷售額2千500萬美元。

這是什麼樣的概念？

排名第２的韓國天團BTS「防彈少年」，專輯《Proof》發行第一周全球銷量大約只有周董的一半（275.2萬張）；Taylor Swift即便紅得發紫，她的《Midnights》發行兩個月後全球銷量才趕上300萬張，屈居第３。

「超屌！超狂！」（借用周董的口頭禪）這樣的成就對44歲的周董而言意義非凡！

周董在Instagram上興奮地說：「歌曲雖然有語言之分，但藝術是沒有的。」

粉絲經濟

乍看之下，音樂藝術似乎真的没有語言的界限。但這份IFPI「全球」榜單，從第４到第10名，包括Stray Kids, ENHYPEN, BLACKPINK, TXT，加上第2名的BTS，全部都是K-Pop韓流的天下。

這份榜單其實透露出另一個更重要的信息：我們所處的時代是一個「粉絲經濟」（Fan Economy）當道的時代。

「粉絲經濟」的成型，通常要經過「人、作、粉、經」四個階段：選定人設、生產作品、作品吸引粉絲、粉絲創造經濟。

經營粉絲經濟，走在時代最前沿的，要算是韓國的藝人團體，也無怪乎韓流滿天下，這份榜單就是鐵證。

21世紀的「粉絲經濟」更像是以某種宗教信仰的姿態出現，想要粉絲忠誠，發揮極大化效應，必須讓粉絲從消費者轉化為信徒。

要激發信仰情懷，藝人就必須傳遞某種核心價值，讓粉絲相信，從人設、作品、公關新聞、到社群媒體互動……都要指向這個核心價值，誠信以待，始終如一。

粉絲必須要在篤定的信仰中，方能產生如核能般的情緒及經濟聯鎖反應。但如果MeToo事件發生，人設崩塌，就足以瓦解整個過程。

巿場龐大的華語歌壇，藝人如過江之鯽，保鮮期卻愈來愈短，雖不乏巨星，行情多半開高走低，曇花一現，長青樹本就不多。

但試問有哪個長青藝人6年没出唱片，回鍋後還能賣到全球第一？從這個角度來看，44 歲老字號老招牌，絕對是奇葩中的奇葩。

回顧周董的長青藝人生涯，他經營的核心價值是什麼？他到底給了歌迷什麼樣的信仰情懷？讓粉絲聽到《最偉大的作品》依舊砰然心動？這是本文以下所關注的。

一、「創造文化」的周董

聽周董的音樂好像打開一扇「任意門」，自由穿古越今，遊歷世界，他努力地用音樂創作，帶領聽眾認識並理解這個世界：

· 他帶聽眾進入巴洛克街坊《米蘭小鐵匠》的心靈世界，體會古代打鐵人的生活甘苦；

· 他跳進大峽谷，用一首《印第安老斑鳩》描述峽谷特殊地理背景，各種動物生態栩栩如生；

· 《止戰之殤》的MV遠赴海参崴取景，廢墟中我們跟著音樂，從孩子充滿未知恐懼的視角，反思大人的戰爭世界；

· 《愛在西元前》穿越回古巴比倫，書寫一段深埋在美索不達平原的愛情；

· 他把失意的人帶回家，用台灣特有的《稻香》治癒為生存打拚「各種飄」所受的傷；

· 他把寫實的家暴情節，和父母破碎的婚姻關係放在《爸！我回來了》的旋律中，哭訴做兒女的無奈與悲哀；

· 他帶著聽眾來到巴黎，遇見莫內、馬諦斯、梵谷、達利、常玉、徐志摩…..用《最偉大的作品》向古今中外藝術家致敬。

而所有作品中，最令我震憾的當屬《以父之名》，當今華人流行樂壇，有誰會把罪人對上帝的懺悔當作題材，寫進音樂裡，來詮釋「我真是苦啊，誰能救我脫離這取死身體」（羅馬書7:24）的無能為力？這首歌以西西里黑手黨為背景，想像力棚爆！

周董對人性的描述真實而深刻，他努力地讓我們看見生命的侷限及可能，面對許多的人生難題，周董的歌也許沒有答案，但他又認真、又熱血的在音樂作品裡描繪這個世界的各種面象！

創造文化能到這個地步也足夠了。

二、在地球村與世界聯結的周董

有人說周董復興了「中國風」曲式，或許吧？《千里之外》、《青花瓷》、《本草綱目》、《煙花易冷》、《東風坡》、或《髮如雪》…..這些年華語流行樂壇裡的確刮起一陣「五聲音階」的中國古風。

但當愛國人士沾沾自喜，以為這就是周董價值，那便是以徧概全。只要接觸夠多周董的作品，就知道他的音樂並没有民族主義的邊界，他的作曲技法包羅萬象，自由徜徉於古典流行，東方西方的各種想像。

試問在當今華人流行歌手中，有多少人可以在創作裡輕鬆把玩蕭邦、莫札特、和柴可夫斯基（聽聽《琴傷》吧）？光是看周董彈鋼琴，就知道他真的下過苦功。但如果你以為他只是古典乖乖牌，那就錯了！

他那深富創意的饒舌（Rap）作品，近20年來在華人樂界獨領風騷，他的「口齒不清」營造出一種模糊押韻的效果，竟能有效調和漢語發聲和西方流行音樂線條的差異，堪稱一絕！

在周董的創作裡，舉凡西洋古典樂、爵士、藍調節奏（R & B）、嘻哈（Hip Hop）、饒舌（Rap)、民謠、鄉村、搖滾、迷幻電音、散拍（Ragtime）、牙買加雷鬼音樂（Rggae） 、口技節奏（Beatbox）、還有中國風……..信手拈來，巧妙融合！他的作品不僅有大膽的實驗性，各種音樂元素的組合又彷彿天造地設，毫無違合感。

很少流行樂手可以像他，從地球村出發，卻在浩瀚的音樂洋海中，與世界聯結，那麼自信肆意地添加東西方各種元素！這種音樂無國界的創意企圖心，在他的作品中一覽無遺，這也是周董作品的重要價值。

三、知恩感恩報恩的周董

「如果我現在遇見耶穌，我會跟他說聲謝謝，感恩祂讓我擁有一個好媽媽。」周董在一次見證分享中如是說。

周董母親早就是基督徒，為兒子信主禱告多年。

來自單親家庭的周董，由母親獨立將他扶養成人，小時候在校的學習表現並不好，還一度被老師認為有學習障礙，淡江中學音樂科畢業後就出社會。在升學主義掛帥的亞洲社會裡，這樣的履歷鮮有出路。

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但母親從未放棄他，她發現這個安靜害羞的孩子，對音樂有相當敏銳的天賦，掏出所有積蓄買鋼琴，一路鼓勵他朝音樂興趣發展。周董能有今天的成就，母親功不可没。

為感念母親的愛，周杰倫曾以母親的名字「葉惠美」發行第四張專輯（2003年）。他寫《聽媽媽的話》：「別讓她受傷，想快快長大，才能保護她」，真摯動人的孺慕之情溢於言表。

周母一直盼望將來的媳婦能有相同的信仰。在母親的影響下，周董與基督徒女友昆凌交往、信主、結婚。

2015年的英國古堡教堂（Selby Abbey）婚禮至今仍為人津津樂道，王子公主美夢成真，教會內外圈粉無數。

不過，這段世紀大婚並非只有如夢似幻的膚淺美麗，他們走完了教會安排的全套SOP大餐：包括婚前接受台灣新生命小組教會的輔導，在顧其芸牧師的主婚下，交換誓詞，信物，矢志婚後建立一個基督化的家庭。

這些年，我們看到婚後的周董的確遠離緋聞，不再花邊纏身，一躍成為「寵妻」模範生。（希望這不是虛假人設啊！我們怕了！歷史一再證明，把名人當成教會界的「面子擔當」何其愚昧？）

無疑的，母親對周董的影響是全面的。而周董也懂得感恩回報媽媽的付出，在婚前就和昆凌表達婚後與母親同住的堅持（在今天的東南亞社會裡也是不多見的）。今年夏天周董概念股「巨星傳奇」，成功在港股掛牌上市，母憑子貴，葉惠美成為最大股東。

不只是對母親，對於那些曾經幫助過他的哥兒們，周董也是「滴水之恩，湧泉相報」，只要有機會，就不忘提攜自己的好兄弟。值得一提的是劉畊宏，早在周杰倫出道時最落魄的3年裡，不離不棄地幫助他，也是基督徒藝人的劉畊宏把周董帶進新生命小組教會（一間台灣有許多基督徒藝人參與的教會），在屬靈道路上扶持他。

後來周董爆紅，回頭拉拔劉畊宏，邀他寫曲，找他當電影監制，還免費代言他開設的健身房。

過去20年，周董成了一台戲給世人觀看，他展現在大眾眼前的，從作品到實際的表現——就是一個重情重義，知恩感恩報恩的周董。而且始終如一，這在演藝圈是難得的。

這些價值，成就了周董和他的傳奇。

善終（Finish Well）

文章快結束時，傳來亞洲披頭四「五月天」假唱疑雲的新聞，長久以來五月天傳遞的是：不服輸，不妥協，堅持正義的價值。如果假唱屬實，那又將是一個人設崩塌的案例。

感慨，在這個充滿人設陷井的文化裡，善終（Finish Well）本身就是一個難能可貴的價值！

周杰倫縱橫樂壇超過20年。80後、90後、00後…..都有屬於他們的周董「回憶殺」，周杰倫就是過去20年華人流行文化的縮影，影響巨大，訴說著好幾代人的故事。

「我希望不要只是你的青春而已，我希望我是你的一輩子。我希望你們到老都還在聽我的歌曲。」周杰倫曾在一次訪談中如此堅持。

且讓我們拭目以待，周董是否因著他的信仰，堅守他的價值，直到最後！

王星然，美國密西根州蘭莘華人基督教會（LCCC）長老，校園和職青事工領袖。

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